Le Saint-Georges contre Solidere : revers judiciaire pour Fadi Khoury
Après un réquisitoire et un rapport concluant qu’il n’a pas qualité pour agir, le propriétaire de l’établissement balnéraire entend intervenir pour tenter d’empêcher qu'une décision finale soit rendue en ce sens.
Une affiche avec le slogan "Stop Solidere" sur la façade de l'hôtel Saint-Georges à Beyrouth. Photo d'archives AFP
Le conflit opposant, depuis le début des années 2000, Fadi Khoury, propriétaire du Saint-Georges Yacht Motor Club, situé sur le front de mer (Aïn el-Mreissé-Beyrouth), à l’État et à Solidere (Société libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth), a connu un rebondissement la semaine dernière. Un recours porté devant le Conseil d’État par M. Khoury pour contester des décrets gouvernementaux relatifs à l’aménagement de fonds publics – qu’il estime entachés d’excès de pouvoir et adoptés dans un intérêt privé au profit de Solidere – a été rejeté par la commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État, Ferial Dalloul. Dans son réquisitoire, la magistrate a entériné un rapport de la juge Mireille Daoud, selon laquelle le recours de M. Khoury doit être déclaré irrecevable en la forme, au motif que le requérant n’a ni...
Le conflit opposant, depuis le début des années 2000, Fadi Khoury, propriétaire du Saint-Georges Yacht Motor Club, situé sur le front de mer (Aïn el-Mreissé-Beyrouth), à l’État et à Solidere (Société libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth), a connu un rebondissement la semaine dernière. Un recours porté devant le Conseil d’État par M. Khoury pour contester des décrets gouvernementaux relatifs à l’aménagement de fonds publics – qu’il estime entachés d’excès de pouvoir et adoptés dans un intérêt privé au profit de Solidere – a été rejeté par la commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État, Ferial Dalloul. Dans son réquisitoire, la magistrate a entériné un rapport de la juge Mireille Daoud, selon laquelle le recours de M. Khoury doit être déclaré...
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Dans notre pays il n’y a ni justice ni justesse. Des mafieux régissent un état dont leur seul but est et restera leur compte en banque bien fourni et une autorité sans partage. Tant pis pour ceux qui croient encore que notre pays peut être un jour un pays de droits. C’est une jungle et les fauves sont appuyés par des gros bonnets qui les engraissent.
10 h 57, le 21 mai 2026