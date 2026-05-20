Le Saint-Georges contre Solidere : revers judiciaire pour Fadi Khoury

Le conflit opposant, depuis le début des années 2000, Fadi Khoury, propriétaire du Saint-Georges Yacht Motor Club, situé sur le front de mer (Aïn el-Mreissé-Beyrouth), à l’État et à Solidere (Société libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth), a connu un rebondissement la semaine dernière. Un recours porté devant le Conseil d’État par M. Khoury pour contester des décrets gouvernementaux relatifs à l’aménagement de fonds publics – qu’il estime entachés d’excès de pouvoir et adoptés dans un intérêt privé au profit de Solidere – a été rejeté par la commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État, Ferial Dalloul. Dans son réquisitoire, la magistrate a entériné un rapport de la juge Mireille Daoud, selon laquelle le recours de M. Khoury doit être déclaré irrecevable en la forme, au motif que le requérant n’a ni... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Le conflit opposant, depuis le début des années 2000, Fadi Khoury, propriétaire du Saint-Georges Yacht Motor Club, situé sur le front de mer (Aïn el-Mreissé-Beyrouth), à l’État et à Solidere (Société libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth), a connu un rebondissement la semaine dernière. Un recours porté devant le Conseil d’État par M. Khoury pour contester des décrets gouvernementaux relatifs à l’aménagement de fonds publics – qu’il estime entachés d’excès de pouvoir et adoptés dans un intérêt privé au profit de Solidere – a été rejeté par la commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État, Ferial Dalloul. Dans son réquisitoire, la magistrate a entériné un rapport de la juge Mireille Daoud, selon laquelle le recours de M. Khoury doit être déclaré...

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