Ce jeudi, les écrivains prennent Mar Mikhaël

Dans le cadre de la 3ᵉ édition du festival Beyrouth Livres, organisé par l’Institut français du Liban, L’Agenda culturel invite le public à un après-midi de rencontres et de promenades littéraires au cœur de Mar Mikhaël, ce jeudi 23 octobre de 16h30 à 19h00. De la galerie Tanit à Souk el-Tayeb, en passant par Internazionale, Kenshō, Caffeine Coffee Roaster, Zenobie, Baron et Fizz Café, les lecteurs déambuleront dans ce quartier vibrant, à la rencontre des auteurs et autrices qui font battre le cœur littéraire du Liban.

De 16h30 à 19h, la ville devient un livre vivant. Chez Caffeine Coffee Roaster, Zeina Naacouzi Akkiki et Rita F. Hayek mêlent mémoire et lumière ; à Internazionale, Hala Moughanie et Rony Mecaataf explorent la guérison par les mots ; au Fizz, Antoine Daher et Jihane Farhat soufflent une poésie du quotidien ; tandis qu’à Zenobie, Nour Haidar célèbre la mémoire libanaise en arabe.

Au Baron, Hemley Boum, Nicolas Mathieu, Laure Ibrahim et Chedly Atallah dialoguent autour de leurs récits du monde contemporain, et à Kenshō, les auteurs d’Artliban Calima — Ellie Hayek, Bruno Tabbal, Randa el-Kadi Imad, Christine Najjar Hayek et Thilda Mouayad Herbillon — livrent leurs fragments d’un Liban à la fois intime et universel.

La galerie Tanit accueille les voix vibrantes des éditions Osez Dire, avec Christel Fahd, Nicole Chikhani, Joëlle Khoury, Antoine Boulad, Fidaa H. et d’autres, autour du thème de la mémoire et de la reconstruction. Enfin, au Souk el-Tayeb, Kaouther Adimi, Sabyl Ghoussoub, Georgia Makhlouf, Alexandre Najjar et Dima de Clerck se rencontrent pour tisser, entre histoire et renaissance, une mémoire collective du Liban et de sa diaspora.

À chaque étape, une dédicace, une conversation, un moment suspendu. Une invitation à découvrir la littérature autrement, au détour d’une ruelle, d’un café, d’un sourire.

Retrouvez le programme complet des signatures et des activités culturelles ici.