Délégation libanaise au Pentagone : l’armée dément toute répartition confessionnelle

L’armée libanaise a démenti jeudi les informations relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant la composition de la délégation militaire appelée à participer aux négociations prévues au Pentagone le 29 mai prochain, notamment celles relatives à une supposée répartition confessionnelle des officiers.

Dans un communiqué, le commandement de l’armée a estimé que ces allégations « ne reflètent en rien les principes de l’institution militaire ». Il a par ailleurs souligné que la délégation, « quelle que soit sa composition, demeure attachée aux constantes nationales », précisant que les officiers désignés « représentent la nation et restent fidèles à la doctrine de l’armée ».

Le commandement a enfin rappelé que les éléments de l’institution « exécutent les décisions du commandement dans le cadre de leur engagement au devoir national ».

Le 15 mai, le département d’État américain avait annoncé, à l’issue d’une deuxième journée de pourparlers directs, que le Liban et Israël avaient accepté de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott, avait également indiqué qu’un « volet politique » des négociations serait de nouveau réuni les 2 et 3 juin, tandis qu’un « volet sécuritaire » serait lancé au Pentagone le 29 mai avec des délégations militaires des deux pays.







