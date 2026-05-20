« Le momentum du cinéma palestinien », fierté et crève-cœur des habitants de Palestine
« Palestine 36 »*, « No Other land », « Once upon a time in Gaza », « Ce qu’il reste de nous », les succès se multiplient. À l’occasion du Festival de Cannes, « L'OLJ » a voulu en savoir plus sur les raisons de cet engouement, et comment il était reçu en Palestine.
Une scène du film « Palestine 36 » d'Annemarie Jacir. Photo Watermelon Pictures
Au cinquième étage d’un immeuble offrant une vue plongeante sur Ramallah, Sawsan Qaoud reçoit dans les locaux de sa maison de production. Brushing, maquillage et sourire impeccables, l’ancienne correspondante de la chaîne MBC dans les territoires palestiniens occupés semble surgir d’un plateau TV. Elle se fait couler un thé en même temps qu’elle s’épanche : « J’en avais assez d’annoncer de mauvaises nouvelles, je suis du genre à vouloir raconter la beauté de la Palestine, alors je me suis mise au cinéma. »Elle qui a fait des études d’audiovisuel et de production cinématographique à Moscou puis à Cardiff a signé l’an dernier le remarqué documentaire Gazagrad. Elle y suit un couple palestino-russe qui fuit l’enclave palestinienne avec ses deux filles avant d’atterrir en Russie où la famille espère refaire sa vie. Sawsan Qaoud, le sourire...
Au cinquième étage d’un immeuble offrant une vue plongeante sur Ramallah, Sawsan Qaoud reçoit dans les locaux de sa maison de production. Brushing, maquillage et sourire impeccables, l’ancienne correspondante de la chaîne MBC dans les territoires palestiniens occupés semble surgir d’un plateau TV. Elle se fait couler un thé en même temps qu’elle s’épanche : « J’en avais assez d’annoncer de mauvaises nouvelles, je suis du genre à vouloir raconter la beauté de la Palestine, alors je me suis mise au cinéma. »Elle qui a fait des études d’audiovisuel et de production cinématographique à Moscou puis à Cardiff a signé l’an dernier le remarqué documentaire Gazagrad. Elle y suit un couple palestino-russe qui fuit l’enclave palestinienne avec ses deux filles avant d’atterrir en Russie où la famille espère...
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