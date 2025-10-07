Qui était le couple tué lundi dans une frappe de drone israélien à Zebdine ?

Zeinab Raslan ne quittait plus son mari, Hassan Atoui, depuis l'attaque israélienne des bipeurs le 17 septembre 2024 qui l'avait rendu aveugle. Lundi, après avoir acheté du pain à Zebdine (Nabatiyé), elle revient à sa voiture où son époux l'attend quand le véhicule est ciblé par un drone israélien. Tous deux sont tués et la frappe blesse quatre autres personnes. Peu après, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, affirmera que Hassan Atoui était « un membre central et très actif de l’unité de défense aérienne du Hezbollah ».

Ingénieur en matériel médical et jeune quarantenaire, Hassan Atoui revenait d'une séance de physiothérapie et se rendait avec son épouse, ancienne institutrice de l’école Issa ben Mariam à Khiam (Marjeyoun), chez son frère, explique son cousin à L'Orient-Le Jour. Leurs funérailles se sont tenues mardi dans le village natal de Hassan Atoui, à Kfar Kila (Marjeyoun). Zeinab Raslan, la trentaine, était elle originaire de Adaïssé, un village proche de Kfar Kila. Lors du rassemblement, un drone israélien a survolé la foule, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Ils laissent derrière eux trois enfants : Asma (13 ans), Ali (12 ans) et Ahmad (5 ans).

« Ils ne réussiront pas à tuer l’esprit qui est en nous »

Les trois enfants fréquentent l'établissement scolaire al-Rahma à Kfarjoz (Nabatiyé). Zeinab Khaled, ancienne collègue de leur mère, y enseigne. « Zeinab était très aimante, très engagée dans son travail. Tous nos collègues et enseignants l’appréciaient », décrit-elle. Elle raconte à L'OLJ que les enfants « ont entendu la frappe alors qu’ils étaient à l’école. Peu après, un ami de leur père est venu les chercher ». S'il ne leur a pas dit tout de suite la vérité, le cadet « s'est mis à pleurer dès qu'il a quitté la classe, n’arrêtant pas de demander si son père allait bien. » Tous sont choqués, dit-elle. « Ali n'a plus aucune réaction : il ne rit plus, ne pleure plus, comme s'il n'avait plus de sentiments », explique-t-elle, ajoutant que ce sont « des enfants très polis, bien élevés et courageux, qui ont de bons résultats scolaires ». L'aînée Asma s'est, elle, exprimée sur les réseaux sociaux louant la mémoire de ses parents.

Trois semaines avant sa mort, Hassan Atoui avait accordé une interview à la Radio al-Nour, média affilié au Hezbollah, pour le premier anniversaire de l’attaque des bipeurs. Interrogé sur la possibilité d’une vengeance, il avait alors répondu que « la vengeance avait eu lieu dès après l’attaque quand la société s’est rassemblée autour des blessés, de leurs familles, etc ». Et d'ajouter : « Quand il y a une attaque, il y a forcément des victimes, mais empêcher l’ennemi d’atteindre son objectif, c’est une victoire. Ils ne réussiront pas à tuer l’esprit qui est en nous », avait-il ajouté. « Hassan était mon pilier, il était plus qu’un frère pour moi », témoigne son cousin. « C’était le plus patient d’entre nous. Malgré ses blessures, il restait le plus fort du groupe. Il était notre modèle. Sa femme, elle aussi, nous a aidés à tenir », dit-il. Zeinab Raslan était devenue « sa main droite », affirme-t-il. « Toute sa vie tournait autour d’elle. »