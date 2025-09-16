Blessés des bipeurs piégés du Hezbollah : la faille dans la peau

Neife Awad, blessée par un bipeur piégé, sa mère Samar montrant son visage d'avant, le 1er septembre dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour
Neife Awad dévoile deux orbites vides en retirant ses lunettes noires. Autour, une constellation de cicatrices gravent le moment où son bipeur piégé lui a explosé au visage, la plongeant dans l’obscurité. L’ex-directrice du service de nettoyage de l’hôpital Saint-Georges à Hadath, dit d’une voix sereine avoir accepté son sort par foi et croyance en une cause. « Au début, la douleur était telle que les médecins m’ont endormie pendant plusieurs jours. Quand je me suis réveillée, j’ai demandé à ma mère : pourquoi je ne vois rien ? Elle m’a répondu que mes yeux étaient avec Fatima Zahra. Et mes mains ? Elles le sont aussi. Alors j’ai dit grâce à Dieu », affirme cette femme de 31 ans au visage défigurée. 17 septembre 2024, 15h30. Des milliers de petites bombes, nichées dans des bipeurs, ces reliques technologiques qui semblaient...
S'il y a une leçon à tirer de votre papier?? Que les victimes Libanaises du Hezbollah doivent comprendre?? Qu'il est grand temps que ce parti amateur rentre dans les rangs, remette ses infrastructures, armes, logistiques de télécom, banques à des professionnels et qu'il épargne à sa population chiite surtout de nouvelles guerres et aventures; Surtout que NAIM KASSEM vient de déclarer qu'il est prêt à reprendre le combat !!! Il faut qu'ils cessent LEURS FANFARONADES et qu'ils aient PITIé de leurs populations. Votre article met en évidence la responsabilité du HEZBOLLAH dans ce massacre .
17 h 02, le 16 septembre 2025