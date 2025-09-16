Blessés des bipeurs piégés du Hezbollah : la faille dans la peau

Neife Awad dévoile deux orbites vides en retirant ses lunettes noires. Autour, une constellation de cicatrices gravent le moment où son bipeur piégé lui a explosé au visage, la plongeant dans l’obscurité. L’ex-directrice du service de nettoyage de l’hôpital Saint-Georges à Hadath, dit d’une voix sereine avoir accepté son sort par foi et croyance en une cause. « Au début, la douleur était telle que les médecins m’ont endormie pendant plusieurs jours. Quand je me suis réveillée, j’ai demandé à ma mère : pourquoi je ne vois rien ? Elle m’a répondu que mes yeux étaient avec Fatima Zahra. Et mes mains ? Elles le sont aussi. Alors j’ai dit grâce à Dieu », affirme cette femme de 31 ans au visage défigurée. 17 septembre 2024, 15h30. Des milliers de petites bombes, nichées dans des bipeurs, ces...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte