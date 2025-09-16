Menu
Société - Enquête

Blessés des bipeurs piégés du Hezbollah : la faille dans la peau

Un an après l'attaque ourdie par Israël, le parti veut faire de la guérison des blessés le symbole d’une résistance d'une autre forme.

L'OLJ / Lyana ALAMEDDINE, Tasnim Chaaban, Emmanuel HADDAD, Ghadir Hamadi, Caroline HAYEK, et Marguerita Sejaan, le 16 septembre 2025 à 16h41

Neife Awad, blessée par un bipeur piégé, sa mère Samar montrant son visage d'avant, le 1er septembre dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Neife Awad dévoile deux orbites vides en retirant ses lunettes noires. Autour, une constellation de cicatrices gravent le moment où son bipeur piégé lui a explosé au visage, la plongeant dans l’obscurité. L’ex-directrice du service de nettoyage de l’hôpital Saint-Georges à Hadath, dit d’une voix sereine avoir accepté son sort par foi et croyance en une cause. « Au début, la douleur était telle que les médecins m’ont endormie pendant plusieurs jours. Quand je me suis réveillée, j’ai demandé à ma mère : pourquoi je ne vois rien ? Elle m’a répondu que mes yeux étaient avec Fatima Zahra. Et mes mains ? Elles le sont aussi. Alors j’ai dit grâce à Dieu », affirme cette femme de 31 ans au visage défigurée.  17 septembre 2024, 15h30. Des milliers de petites bombes, nichées dans des bipeurs, ces reliques technologiques qui semblaient...
