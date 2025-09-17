Menu
Société - Récit

Bipeurs piégés : le jour où « l’enfer s’est abattu » sur les hôpitaux libanais

Inondés par une vague instantanée de milliers de blessés, les personnels de santé s’efforcent de sauver un maximum de « gueules cassées » du Hezbollah, dans un élan d’« unité nationale ».

Lyana ALAMEDDINE, Tasnim CHAABAN, Emmanuel HADDAD, Ghadir HAMADI, Caroline HAYEK et Marguerita SEJAAN, le 17 septembre 2025 à 00h00

Bipeurs piégés : le jour où « l’enfer s’est abattu » sur les hôpitaux libanais

Les images de surveillance de l’hôpital de Tebnine, le 17 septembre 2024. Mohammad Yassine/L’OLJ

Fatima Abdallah est installée sur un sofa de la cuisine à Saraïne el-Faouqa, un village entouré de champs d’oliviers situé sur le plateau de la Békaa. Ce 17 septembre, son père vient de ramener de son premier jour d’école la benjamine de la famille âgée de 10 ans. Alors qu’elle commence ses devoirs d’anglais, Jaafar retape l’escalier dehors, quand à 15h30, il entend une explosion sourde. « Il n’a pas compris ce qui se passait, croyant que c’était un jeu que sa fille avait ramené de l’école », raconte Hussein, l’oncle de Fatima, assis dans le salon familial devant le portrait de la petite fille. Vivant à l’étage du dessous, celui-ci monte quatre par quatre les escaliers et découvre l’insoutenable : « Elle respirait encore, mais ses dents et son nez étaient brisés, ses yeux énucléés et son crâne ouvert… Il y avait des morceaux d’elle dans...
