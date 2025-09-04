Calme précaire au Liban-Sud dans les heures qui ont suivi les huit frappes dans la région de Saïda

Un calme précaire s'est installé cette nuit au Liban-Sud après une journée particulièrement meurtrière, pendant laquelle Israël a bombardé plusieurs zones du Liban-Sud, remontant même jusqu’aux environs de Saïda, située à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière.

Le principal incident de mercredi reste celui survenu en milieu de soirée entre Adloun et Ansariyé, dans le caza de Saïda, à une vingtaine de kilomètres au sud de Saïda, lorsque l'aviation israélienne a mené pas moins de huit frappes, avec douze missiles, sur la zone industrielle située entre les deux communes, détruisant plusieurs hangars servant d'usines de réparation d'engins de chantier.

Quatre ouvriers syriens présents sur les lieux lors de l'attaque ont été blessés, et au moins l'un d'entre eux a succombé à ses blessures, selon un premier bilan fourni par la Défense civile, qui n'a plus changé depuis.

« Des cris s’élevaient à chaque missile »

Un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt dans la foulée des frappes, entraînant l'intervention des pompiers et provoquant une fermeture de l'autoroute entre Saïda et Tyr pendant plusieurs heures. « Je n’avais jamais entendu de telles explosions auparavant, a confié un habitant d'Ansariyé à notre correspondant Mountasser Abdallah. Elles étaient si puissantes que des cris s’élevaient à chaque missile qui explosait. La terre tremblait sous nos pieds. C’était une terreur immense, et les dégâts sont considérables dans les maisons alentours ; la zone ciblée a été détruite », a-t-il ajouté.

« Ils ont détruit tout ça pour que nous ne puissions pas travailler à la reconstruction du Sud, a dénoncé ce jeudi le président de la municipalité d'Ansariyé au milieu des ruines du hangar. Ce hangar, c'est la première fois qu'il est frappé. Celui-là, c'est la deuxième... Ces engins valent des dizaines de milliers de dollars chacun, et la seule réponse des trois présidents est de prendre les armes de la résistance ? », s'est-il exclamé.

Comme souvent, l'armée israélienne a revendiqué ces séries de frappes en affirmant y avoir bombardé « un site du Hezbollah qui servait à stocker des engins de chantier destinés à la reconstruction » des capacités du parti chiite. Elle a également commenté le tir de drone entre Jibbein et Tayr Harfa, disant y avoir visé « une rampe de lancement de roquettes du Hezbollah ».

Le reste de la nuit a été moins violent, mais pas sans incidents. Selon les informations de notre correspondant, peu après 23h, les abords de la localité de Chebaa (Hasbaya) ont essuyé de lourdes rafales de tirs en provenance du site israélien dit du radar. Plusieurs drones israéliens ont également survolé, plus tard dans la nuit, la localité de Houch, près de Tyr, sans qu'aucune frappe ne soit recensée. Plus tôt, un autre drone israélien avait tiré un missile sur une zone située entre Jibbein et Tayr Harfa (Tyr), également dans le secteur ouest de la bande frontalière.

La veille, mercredi, l'armée israélienne avait déjà mené une importante série d'attaques ayant fait au moins trois morts au Liban-Sud, à Kharayeb, Chebaa et Yater. De plus, des soldats de la FINUL ont été visés par quatre grenades larguées par l'armée israélienne à quelques mètres de là où des Casques bleus déblayaient une route bloquant l’accès à une de leurs positions proches de la Ligne bleue, a déclaré la troupe onusienne dans un communiqué, qualifiant d'« inacceptable » et de « violation grave de la résolution 1701 » ce nouvel incident.

Cette (énième) escalade intervient à la veille d’un Conseil des ministres crucial, consacré à l’étude du plan de l’armée pour le désarmement des milices, dont le Hezbollah.

Selon des données du ministère de la Santé et de l'ONU, compilées par L'Orient-Le Jour, au moins 310 personnes ont été tuées au Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël le 27 novembre 2024, après plus d'un an de guerre.