« Israël persiste à défier la volonté de la communauté internationale », dénonce Joseph Aoun

Deux jours après l'attaque israélienne contre des soldats de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) près de Marwahine (caza de Tyr), le président de la République, Joseph Aoun, s'est entretenu au téléphone avec le chef de la force onusienne, Diodato Abagnara, afin de « s'assurer de la sécurité » des Casques bleus, et a dénoncé l'« agression » israélienne, rapporte un communiqué de la présidence libanaise jeudi.

Joseph Aoun a estimé jeudi que « de telles agressions confirment une fois de plus qu’Israël persiste à défier la volonté de la communauté internationale, qui a appelé il y a quelques jours à cesser les hostilités contre le Liban, à retirer les forces israéliennes des territoires libanais qu’elles occupent dans le Sud, à libérer les prisonniers libanais et à appliquer intégralement la résolution 1701 ».

Mardi, alors que des Casques bleus déblayaient une route bloquant l'accès à une de ses positions proches de la Ligne bleue, des drones de l'armée israélienne ont « largué quatre grenades » à proximité des soldats, selon un communiqué de la Finul. Un des projectiles « est tombé à une vingtaine de mètres et les trois autres à environ 100 mètres du personnel de l'ONU et des véhicules » du convoi, avant que les drones ne retournent au sud de la Ligne bleue, vers le territoire israélien, ajoute la Force, qui évoque une « violation grave de la résolution 1701 (du Conseil de sécurité) et du droit international ».

« Mobilisation internationale »

Joseph Aoun a ajouté que « ce qu’il y a de plus grave » dans l'attaque, « c’est qu’Israël était préalablement informé de l’opération de la Finul visant à dégager les routes dans la zone de la Ligne bleue », ce qui « signifie que le ciblage de la force internationale a été délibéré et prémédité », estime-t-il. Si l'armée israélienne a assuré mercredi qu'elle n'avait pas visé « délibérément » les soldats, la Finul avait de son côté indiqué que Tel Aviv avait été prévenu à l'avance des travaux prévus, au sud-est de Marwahine, localité située à quelques kilomètres de la position de Jabal Blat, qui fait partie des sites libanais toujours occupés par les soldats israéliens depuis le cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Le président libanais en appelle à une « mobilisation internationale pour contraindre Israël à mettre un terme à ses violations répétées des résolutions du Conseil de sécurité et des immunités internationales accordées aux forces de maintien de la paix dans le monde », rapporte encore le communiqué de la présidence. Le chef de l'État a aussi mis en avant le fait que « les attaques israéliennes contre les villes et villages du Sud se poursuivent de façon permanente, faisant chaque jour des martyrs et des blessés, et visant des populations civiles, des habitations et des infrastructures civiles ». Pendant l'offensive élargie lancée par Israël sur le Liban l'automne dernier, la Finul a été plusieurs fois la cible de tirs, principalement israéliens, qui ont blessé plusieurs Casques bleus. Des chars israéliens avaient également bloqué les accès à une de ses positions et lancé des gaz lacrymogènes en direction du bâtiment. Des tirs de roquettes d'origine inconnue, en provenance du territoire libanais, avaient également visé une de ses positions à Beit Lif (caza de Bint Jbeil). Le mandat de la Finul vient d’être prorogé au Liban-Sud pour une dernière fois en août par le Conseil de sécurité. Fin 2026, la force intérimaire devra ainsi entamer un plan de retrait qui durerait un an, donc se terminera en principe fin 2027. Les États-Unis et Israël ne cachent pas leur hostilité à cette présence onusienne au Liban-Sud qu’ils considèrent comme inefficace au vu de l’expansion du Hezbollah depuis la fin de la guerre de 2006 dans cette région. L’accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a été adopté en novembre 2024 pour mettre fin à plus d’un an de guerre qui a laissé le parti chiite affaibli et privé de son leadership historique. La Finul et l’armée libanaise ont collaboré depuis pour s’assurer de son désarmement au sud du Litani, sachant que la question de sa remise des armes fait désormais l’objet d’une décision gouvernementale libanaise et devrait être discutée en Conseil des ministres vendredi.