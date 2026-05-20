Les équipes nationales féminine et masculine de futsal remportent la 1ère et 2e place d’un tournoi en Turquie

Les équipes nationales féminine et masculine des écoles privées au Liban ont respectivement remporté dimanche la première et seconde place lors d’un tournoi international de futsal, le football en salle, en Turquie.

Organisé à Istanbul la semaine dernière par la Boğaziçi University, le tournoi a réuni des équipes venues des pays suivants : Liban, Turquie, Italie, Ouzbékistan, Algérie, Roumanie, Russie, Grèce et Ukraine. La sélection féminine a remporté la finale (3-1) contre l’Italie, alors que l’équipe masculine a fini en deuxième place face à l’Ouzbékistan.

De retour au Liban, les joueurs ont été chaleureusement accueillis mardi à l’Aéroport international de Beyrouth.

L’entraîneur Jimmy Tannous a salué la détermination des jeunes malgré la situation critique au Liban qui a entravé les entraînements. « Nous avons décidé de voyager et de nous battre pour chaque victoire malgré tous les défis auxquels nous avons été confrontés pour porter notre pays toujours plus haut », a-t-il déclaré à notre publication.