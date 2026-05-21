L’après-influence iranienne : la Syrie au cœur du nouvel ordre américain dans la région

La guerre de 2024, centrée sur Gaza et le Hezbollah au Liban, a fait tomber le régime de Bachar el-Assad, provoquant un bouleversement géostratégique à l’échelle de toute la région. La guerre de 2026 contre l’Iran et le Hezbollah produira elle aussi davantage de transformations, soulevant des interrogations sur leur nature et leurs conséquences.Les négociations américaines avec l’Iran ressemblent aux négociations israéliennes avec le Liban. Jusqu’à présent, elles ne semblent ni productives ni réellement efficaces sur le terrain, et ne modifient pas les positions des parties concernées. Au Liban, Washington et Tel-Aviv cherchent à négocier avec l’État libanais en multipliant promesses et incitations afin de dissocier sa position de celle du Hezbollah et d’isoler ce dernier, ce qui mènerait à une confrontation entre les deux parties. Les... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

La guerre de 2024, centrée sur Gaza et le Hezbollah au Liban, a fait tomber le régime de Bachar el-Assad, provoquant un bouleversement géostratégique à l’échelle de toute la région. La guerre de 2026 contre l’Iran et le Hezbollah produira elle aussi davantage de transformations, soulevant des interrogations sur leur nature et leurs conséquences.Les négociations américaines avec l’Iran ressemblent aux négociations israéliennes avec le Liban. Jusqu’à présent, elles ne semblent ni productives ni réellement efficaces sur le terrain, et ne modifient pas les positions des parties concernées. Au Liban, Washington et Tel-Aviv cherchent à négocier avec l’État libanais en multipliant promesses et incitations afin de dissocier sa position de celle du Hezbollah et d’isoler ce dernier, ce qui mènerait à une...

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