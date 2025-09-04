 À l'approche d’un Conseil des ministres capital, le Hezbollah fait monter les enchères

À l’approche d'une échéance que le Hezbollah redoute de plus en plus – la remise au gouvernement, vendredi, du plan de l’armée relatif au désarmement des milices – le parti chiite montre les crocs. Par médias interposés – notamment via sa chaîne al-Manar et les réseaux sociaux –, il a recouru aux menaces pour tenter de dissuader l’exécutif de franchir un nouveau pas en direction du monopole des armes. L’une de ces techniques d’intimidation consiste à dire que le parti pro-iranien pourrait « suspendre sa collaboration avec l’armée au sud du Litani » si le cabinet avalise le plan de la troupe. Notons que, contrairement à ce qu'affirment plusieurs responsables, depuis l’accord de cessez-le-feu de novembre, le parti chiite n’aurait pas vraiment coopéré avec la troupe et la Force intérimaire des...

