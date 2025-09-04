Menu
 À l'approche d’un Conseil des ministres capital, le Hezbollah fait monter les enchères

Le parti chiite, qui espère que la présentation du plan de son désarmement soit reportée, menace de suspendre sa coopération avec l'armée au Sud.

Par Jeanine JALKH, le 04 septembre 2025 à 00h00

Un drapeau du Hezbollah sur les ruines d'un bâtiment bombardé par Israël, dans le Hermel, en novembre 2024. photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

À l’approche d'une échéance que le Hezbollah redoute de plus en plus – la remise au gouvernement, vendredi, du plan de l’armée relatif au désarmement des milices – le parti chiite montre les crocs. Par médias interposés – notamment via sa chaîne al-Manar et les réseaux sociaux –, il a recouru aux menaces pour tenter de dissuader l’exécutif de franchir un nouveau pas en direction du monopole des armes. L’une de ces techniques d’intimidation consiste à dire que le parti pro-iranien pourrait « suspendre sa collaboration avec l’armée au sud du Litani » si le cabinet avalise le plan de la troupe. Notons que, contrairement à ce qu'affirment plusieurs responsables, depuis l’accord de cessez-le-feu de novembre, le parti chiite n’aurait pas vraiment coopéré avec la troupe et la Force intérimaire des Nations unies (Finul), notamment pour...
