La forêt de Qala menacée par un incendie : un hélicoptère militaire dépêché pour l'éteindre

Un incendie s’est déclaré mardi matin dans la forêt de Qala, située dans les hauteurs de Jurd Mishmish, au Liban-Nord, entre les régions du Akkar, de Denniyé et du Hermel, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. La zone, particulièrement difficile d’accès, ne dispose d’aucune route permettant aux véhicules de pompiers d'atteindre le l'incendie. Un hélicoptère de l'armée libanaise a donc été dépêché afin d'éteindre l'incendie, et les opérations se poursuivent.L’hélicoptère est ravitaillé en eau depuis un bassin installé spécialement à cet effet, alimenté par la Défense civile avec l’aide de l’Union des municipalités de Jurd el-Qayta et de citernes locales.Peu avant, des militants écologistes avaient appelé les autorités à se coordonner avec le commandement...

