En levant 195 millions de dollars, le restaurant Naya et le fonds Trispan veulent démocratiser la cuisine libanaise

« New York n'a jamais connu de restaurant libanais comme Naya », écrivait le New York Times en 2008, deux semaines après l’ouverture de l’enseigne. Dix-sept ans plus tard, on en dénombre plus d’une trentaine aux États-Unis, alors que la chaîne de restaurants libanais, fondée et dirigée par le Libanais Hady Kfoury, s’apprête à changer d’échelle grâce à la levée de 195 millions de dollars dirigée par le fonds Trispan, dont l’un des fondateurs et dirigeants est le Libanais Fady Michel Abouchalache, et pour laquelle la banque d'investissement Goldman Sachs a joué le rôle de conseiller. Investi dans huit projets et start-up, ce fonds a déjà permis à cinq d’entre eux de dépasser le milliard de dollars en valorisation, en chiffre d’affaires ou en actifs sous gestion, et à introduire deux de ceux-ci...

