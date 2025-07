Le conflit avec l’Iran oblige Israël à ajuster son budget militaire 2025

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le gouvernement israélien prévoit une augmentation de 12,5 milliards de dollars de son budget militaire pour 2025 et 2026, selon une déclaration conjointe des ministères de la Défense et des Finances publiée jeudi. Cette rallonge s’ajoute au budget annuel actuel de 32,7 milliards de dollars alloué en mars, portant le budget militaire 2025 à 45,2 milliards de dollars, une baisse de 2,8 % par rapport à 2024. Cette année-là a cependant marqué un tournant majeur en la matière, dans le contexte de la guerre à Gaza. Les dépenses militaires avaient ainsi atteint 46,5 milliards de dollars, soit une hausse de 65 % par rapport à 2023, et un montant équivalent à plus de 8 % du PIB. Le budget ajourné devrait être soumis au vote de la Knesset la semaine prochaine.D’après les autorités, cette enveloppe vise à répondre aux besoins immédiats liés aux...

