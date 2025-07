Les forces de sécurité syriennes se préparent à se redéployer à Soueida | Direct

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne poursuit ses frappes ; au Liban, où l’État hébreu continue de bombarder régulièrement le Sud plusieurs régions, dont le Sud et la Békaa en dépit de la trêve, ainsi qu'en Iran et en Syrie, où les tensions restent palpables dans la région de Soueida après des affrontements meurtriers.