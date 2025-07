On dit que les barbares seront là aujourd’hui

Quel « Bilad el-cham » à l’ombre d’une Syrie incapable de gérer ses propres démons confessionnels et tenir ses mercenaires ? À moins que la petite phrase énigmatique lâchée par Tom Barrack n’annonce une atomisation de la région en une mosaïque de tribus identitaires, il est impossible qu’Israël conçoive et avalise à sa frontière la perspective d’une « super-Syrie » intégrant le Liban.

À peine Barrack a-t-il remballé ses dossiers et ses mises en garde un peu farfelues que les bédouins syriens, semble-t-il soutenus par les forces gouvernementales, s’attaquent de la plus vile manière à la communauté druze de Soueida, détruisant au passage une église dédiée à saint Michel archange. Ironiquement, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, annonce que l’armée israélienne « opérera avec force » dans la région agressée « pour éliminer les forces qui ont attaqué les druzes jusqu’à leur retrait complet ».

Autant dessiner aux druzes une cible sur le dos. Pour l’État hébreu, ces forces citées par Katz se situaient apparemment dans le quartier général de l’armée syrienne à Damas, bombardé hier en plein jour par Tsahal, traduction sur le terrain du « coup douloureux » promis à Ahmad el-Chareh par Tel-Aviv. Une armée qui qualifie d’« erreur technique » une frappe à Gaza contre un point d’eau, en ces temps de sécheresse et de chaleur extrême, tuant en majorité des enfants, ne fera pas dans la dentelle tant qu’elle n’aura pas atteint son objectif. Israël est en plein processus de nettoyage de son voisinage. Il élimine ses phobies au lance-flamme et se torche des souverainetés. Lucide, Walid Joumblatt a signalé aux druzes de Syrie qu’Israël n’a pas de protégés, il n’a que des instruments.

Combien est vertigineux le temps perdu en conflits barbares alors que des deux côtés de la frontière deux pays essoufflés sont en quête d’avenir ? Partout, phobies et passions dominent les discours, tout le monde se méfie de tout le monde, et les vengeances puériles continuent à engendrer de vains massacres. Barbares. Les anciens Égyptiens appelaient ainsi tous ceux qui ne parlaient pas leur langue. La barbarie résulte de ce manque de mots qui de tous temps s’est compensé en violence. Dans un poème célèbre, En attendant les barbares, Constantin Cavafy montre la paralysie que provoque dans une ville inconnue l’arrivée annoncée de « barbares » non identifiés. Tout le monde est tendu mais habillé avec somptuosité. Les toges et les bijoux sont étincelants, mais les visages sont graves. « Pourquoi nos habiles rhéteurs ne viennent-ils pas à l’ordinaire prononcer leurs discours et dire leurs mots ? » écrit le poète. La réponse est évidente. Cependant, la nuit tombe et les barbares ne viennent pas. L’inquiétude se transforme en déception : « Mais alors, qu’allons-nous devenir sans les barbares ? Ces gens étaient en somme une solution. » Une conclusion qui montre la dépendance morbide des peuples à la notion d’ennemi. L’ennemi est une fiction puisqu’il est toujours possible de négocier une paix. Mais, c’est une fiction utile pour consolider un pouvoir et solidariser une société.

Au milieu du volcan régional qui ne cesse de cracher ses laves depuis tant d’années, guerres et violences deviennent un mode de vie. « On s’adapte », disons-nous à l’étranger qui s’étonne. On s’adapte mais on s’effondre au moindre claquement de porte, au moindre bruit un peu fort. On arrive même parfois à se dire heureux, sachant que le bonheur est toujours relatif. Œuvrer pour un meilleur avenir tout en renonçant à l’espérance est peut-être le seul secret de ce qu’on appelle méchamment « résilience ». Se souvenir que l’espérance est le dernier des maux resté prisonnier dans la boîte de Pandore quand tous les autres s’en sont échappés pour la plus grande souffrance des hommes.