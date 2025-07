Israël parle d’« erreur technique » après une frappe qui a tué des enfants près d’un point d’eau à Gaza

C’est aux abords d’un point de distribution d’eau potable situé dans le camp de réfugiés de Nousseirat, au centre de la bande de Gaza, que dix personnes ont été tuées par un bombardement israélien dimanche matin, selon la Défense civile palestinienne. Parmi elles, au moins six enfants qui attendaient de remplir leurs récipients en plastique alors que les pénuries d’eau et de carburant se sont fortement aggravées ces dernières semaines. La frappe israélienne visait « un terroriste du Jihad islamique », a avancé l’armée peu après les faits, se défendant d’avoir délibérément tué des civils dont plusieurs enfants. « Suite à une erreur technique avec la munition, celle-ci est tombée à des dizaines de mètres de la cible », a-t-elle ajouté, précisant être « au courant des allégations de victimes et...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte