« Bilad el-Cham » : d’où vient l’expression et quels territoires englobe-t-elle ?

« Si le Liban ne bouge pas, il reviendra à Bilad el-Cham. » En un bout de phrase, l’émissaire américain pour le pays du Cèdre et la Syrie Tom Barrack a convoqué des siècles d’histoire liant les deux pays. Malgré sa tentative de rectifier le tir, cette mise en garde, extraite d’une interview donnée au média émirati The National, a largement été perçue au Liban comme une menace à peine déguisée d’un « retour » à une « Grande Syrie ». Des inquiétudes déjà alimentées par les rumeurs autour d’un éventuel marchandage territorial entre Damas et Tel-Aviv, impliquant le Golan syrien occupé par Israël et Tripoli au Liban-Nord. « Bilad el-Cham », « Grande Syrie », retour sur l’évolution complexe de cet espace géographique.À quelle époque le terme « Bilad el-Cham » apparaît-il ?L’expression «...

