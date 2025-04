Immersion dans le luxe dubaïote, Lady Madonna et de drôles de sculptures : faites un pas hors de l’actu

Comme chaque mercredi, nous vous invitons à prendre une pause à mi-chemin. Avec « Hors de l’actu », évadez-vous quelques minutes, le temps de lire un entretien, de découvrir un nouveau restaurant ou d’apprécier quelques initiatives culturelles au Liban, et au-delà.

Dans quelle autre grande foire au monde une toile achetée, lors de l’inauguration, se retrouve le lendemain accrochée chez son acquéreur ? Dans quelle autre foire, des galeries de Vilnius, Kuala Lumpur et Ramallah côtoient les plus célèbres enseignes de l’art international ? Zéna Zalzal s’est rendue à la foire d’Art Dubaï, un rendez-vous annuel dans la cité du luxe et de l’argent, et vous raconte les petites histoires qui font sa grande réputation.

Top départ pour le festival du cinéma européen à Beyrouth ! Du 30 avril au 11 mai, plus de 35 films, des invités, des concerts et des hommages s'enchaîneront pour cette 29ème édition, avec pour mots d’ordre l’audace et la pluralité. La rédaction vous propose une sélection de films à ne pas rater.

Dans les ateliers du créateur Rabih Kayrouz, on a vu les tables s’animer de sculptures étranges et attachantes, anthropomorphes et naïves, tout droit sorties des mains de Tala Hajjar et des images de son enfance. Fifi Abou Dib l’a rencontrée et vous invite à plonger dans son univers.

Parce que le mariage est l’activité la plus bourdonnante de l’été, et que « mariage en mai, mariage jamais », dit l’adage, Fifi Abou Dib profite de ce répit pour explorer de nouvelles collections. Aujourd'hui, cap sur celles des créateurs Rani Zakhem et Tony Ward.

L’ancienne habituée des soirées ne sort plus beaucoup. Mais pour l’occasion, il fallait évidemment un chapeau à plumes, un boa jaune fluo et un maquillage au top. C’est elle, la plus kitsch des divas libanaises, qui inaugure notre série « Allô, Chérie ? ». Découvrez son interview quelque peu décalée, menée par Raphaël Abdelnour.

Il y a du nouveau du côté de l’ambassade de France, puisque depuis décembre 2024, un nouveau Café des Lettres y est ouvert. Maurice Sursock et sa société Food and Design ont remporté l’appel d’offres lancé fin 2023. Avec un ticket moyen autour de 12 dollars et un menu varié, il espère ravir un public de toutes nationalités. Nagi Morkos vous parle de ce restaurant « sans chef-star » mais qui promet une cuisine de qualité.

Au sortir de l’inextricable chaos de la guerre au Liban, les mots semblent manquer. Comment écrire lorsque l’absurdité de la guerre ne cesse de détruire des vies et des espoirs ? Où puiser l’inspiration dans cet interminable cycle de haine qui dure depuis 50 ans ? Et pourtant, des voix s’élèvent encore pour Dire le Liban, dans cet ouvrage rassemblant 77 auteurs aux horizons pluriels. Lily Naïm vous parle de cet hymne à la paix.