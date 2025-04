Le Festival du cinéma européen débute aujourd'hui à Beyrouth, découvrez notre sélection !

Pas de répit pour les projecteurs au Metropolis à Mar Mikhaël. Du 30 avril au 11 mai 2025, la 29e édition du Festival du cinéma européen s’y installe, portée par la délégation de l’Union européenne au Liban, en partenariat avec l’association Metropolis Cinéma et les ambassades des États membres. Au menu : plus de 35 films, des invités, des concerts, des hommages et une passion intacte pour le septième art.

C’est Flow de Gints Zilbalodis, sensation lettonne révélée à Cannes 2024, qui ouvrira le bal. Récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2025 et fort de plus de 50 prix internationaux, ce chef-d’œuvre sans paroles suit un chat embarqué dans un périple onirique au cœur d’un monde submergé. Entre prouesse technique et poésie visuelle, Flow donne le ton d’un festival résolument tourné vers l’innovation et l’émotion. La soirée d’ouverture, sur invitation, précédera la sortie nationale du film le 8 mai.

Panorama européen et pépites locales

Cette année, 21 longs-métrages venus d’Europe offriront au public libanais un panorama audacieux et diversifié du cinéma contemporain. Parmi eux, des œuvres primées dans les grands festivals, mais aussi deux films d’animation pensés pour le jeune public, avec des séances « ciné-goûter » organisées pour des enfants issus de milieux défavorisés.

En parallèle, 12 courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes libanais seront en compétition. Deux d’entre eux seront récompensés, avec à la clé une invitation à un festival européen, grâce au soutien du Goethe-Institut et de l’Institut français du Liban.

Le cinéma comme spectacle vivant

Parmi les événements attendus, Voyage au pays des fées promet une expérience hybride entre concert et projection. Le duo Catherine Vincent revisite en musique quatre courts-métrages féeriques de Georges Méliès et Lotte Reiniger, dans un ciné-concert chanté, drôle et poétique, entre théâtre d’ombres et magie musicale.

Deux projections spéciales viendront ponctuer cette édition sous le signe de la mémoire : Jamón Jamón de Bigas Luna, classique espagnol des années 1990, sera projeté dans sa version restaurée, en présence de l’acteur Jordi Mollà. Et en clôture, le 11 mai, le public découvrira la version numérisée du film libanais Abou Salim, le Messager de l’amour de Youssef Maalouf. Véritable morceau d’histoire, le film rend hommage à l’icône populaire du petit écran qui sera présent lors de la projection.





Une affiche qui raconte Beyrouth

L’affiche de cette édition, signée Natasha Simonian, résume à elle seule l’esprit du festival : des chats errants, des fils électriques et une ville suspendue entre poésie du quotidien et chaos urbain. Le graphisme a été sélectionné via un concours en ligne, reflet de l’ouverture participative du festival.

Le festival ne s’arrêtera pas à la capitale. Des projections auront lieu en mai dans plusieurs villes – Saïda, Tripoli, Jounieh – afin de diffuser l’esprit du cinéma européen au plus grand nombre.

Entre chefs-d’œuvre européens, jeunes talents libanais et hommages cinématographiques, cette 29e édition du Festival du cinéma européen s’annonce comme un voyage cinéphile riche en émotions, entre découvertes et retrouvailles.









4 longs-métrages à ne pas manquer

1. « The Story of Souleymane » – Boris Lojkine (France)

Lundi 5 mai à 18h00 et jeudi 8 mai à 19h00.

Dans les rues de Paris, Souleymane pédale, répète son histoire, se prépare pour son entretien d’asile. Ce portrait saisissant d’un migrant en suspens, récompensé à Cannes, frappe par sa justesse et son intensité.

2. « La Fiancée du poète » – Yolande Moreau (Belgique)

Mercredi 7 mai à 21h00.

Dans la maison familiale qu’elle a héritée, Mireille accueille trois locataires qui vont bouleverser sa solitude et raviver d’anciens élans amoureux. Une comédie délicatement décalée, à la Yolande Moreau.

3. « The End »– Joshua Oppenheimer (Danemark)

Vendredi 9 mai à 18h00

Dans un monde post-effondrement, une famille vit coupée du monde dans un bunker. Mais l’irruption d’une inconnue ébranle leur équilibre. Avec Tilda Swinton, un huis clos philosophique vertigineux.

4. « Rabiye Kurnaz vs George W. Bush » – Andreas Dresen (Allemagne)

Jeudi 1er mai à 20h30· Samedi 10 mai à 16h00.

L’incroyable combat d’une mère turco-allemande pour libérer son fils emprisonné à Guantanamo. Un récit poignant, entre émotion brute et satire politique, auréolé d’un Ours d’argent à Berlin.

Courts-métrages libanais en compétition

Projection collective : Samedi 3 mai à 20h00· Lieu : Metropolis, Mar Mikhaël.

• The Past is Calling – Perla Geagea

Dans une maison abandonnée à Beyrouth, la voix d’une exilée revient hanter les murs. Une élégie auditive et visuelle.

• « Remains » – Christine Bou Zein

Une méditation sur ce qui reste quand tout a été détruit. Silencieux, mais bouleversant.

• « Bitter Greens, Tangled Roots » – Abdallah Dannaoui

Une conversation téléphonique entre un frère et une sœur exilés ressuscite les souvenirs d’un Liban perdu.

• « Sensitive Strings » – Amal Ghamlooch

Un court vibrant d’humanité où un musicien prend la scène une ultime fois. Un adieu simple et sincère.

Ces films concourent pour des prix remis lors de la cérémonie de clôture le dimanche 11 mai à 20h30, suivie de la projection du film restauré Abou Salim, le Messager de l’amour.

Recommandation jeune public : une épopée galactique

« Diplodocus » – Wojtek Wawszczyk (Pologne)

Samedi 10 mai à 12h00.

Un petit dinosaure capable de voyager de planète en planète part à la recherche de ses parents. Animation colorée, personnages farfelus et rythme endiablé pour un film d’aventure drôle et magique, dès 8 ans.

Informations pratiques :

Lieu : Metropolis Cinéma, Mar Mikhaël

Dates : 30 avril – 11 mai 2025

Billets : 400 000 livres libanaises (LBP) (via AntoineTicketing.com ou au cinéma)

Soirée d’ouverture : sur invitation uniquement