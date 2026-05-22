Israël ordonne au PAM de cesser sa collaboration avec une ONG turque

Israël a ordonné au Programme alimentaire mondial (PAM) de suspendre sa collaboration dans la bande de Gaza avec une ONG turque accusée d'être une « organisation terroriste » et d'être liée aux « flottilles pour Gaza », a indiqué vendredi à l'AFP l'agence onusienne.

« Le PAM a reçu instruction des autorités israéliennes de suspendre immédiatement l'approvisionnement en carburant et toutes ses activités avec son partenaire l'IHH, coupant ainsi l'aide à plus de 166.000 personnes qui dépendent de repas chauds quotidiens, de pain et d'un soutien alimentaire pour survivre », selon un porte-parole. Le PAM a commencé à travailler avec cette organisation humanitaire en janvier 2024 à Gaza, après un processus « rigoureux » de vérification de ses activités, a-t-il précisé.

Le Cogat, organe du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles dans les Territoires palestiniens, avait annoncé jeudi avoir ordonné la fin de cette collaboration, après avoir appris que « l'agence onusienne avait transféré du carburant à Gaza à l'organisation IHH ». Dans une lettre à la direction du PAM, le Cogat rappelle que l'ONG a été désignée comme « terroriste » par Israël (en 2008), l'accusant de « promouvoir les récentes flottilles en direction de Gaza » qui ont tenté de briser le blocus du territoire palestinien, la dernière en date ayant vu cette semaine ses militants être capturés par Israël en mer. Israël « ne permettra pas le transfert de ressources à des entités liées au Hamas sous couvert humanitaire », ajoute le Cogat.

Quelque 110.000 repas par jour ne seront plus fournis et le « soutien crucial à environ 55.000 femmes enceintes et allaitantes et à de jeunes enfants menacés de malnutrition » va cesser, s'est alarmé le porte-parole du PAM. L'agence onusienne étudie « les moyens d'atténuer l'impact (...) mais les options sont limitées et prendront du temps », a-t-il ajouté. Plus de six mois après l'adoption à l'ONU d'une résolution entérinant un plan américain pour Gaza, la situation humanitaire y reste catastrophique, ont alerté cette semaine trois ONG internationales.

« Israël continue de refuser l'entrée de fournitures essentielles, comme des tuyaux pour réparer les réseaux d'eau, des abris, des fournitures médicales en quantité suffisante », dénonce Abby Maxman, présidente d'Oxfam America. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre 2025 à Gaza mais le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de le violer quasi quotidiennement.