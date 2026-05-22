Cisjordanie: Rome, Paris, Berlin et Londres exhortent Israël à stopper l'extension des colonies

L'Italie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont appelé vendredi Israël à cesser d’étendre ses colonies en Cisjordanie, ont condamné la violence des colons et ont mis en garde les entreprises candidatant à des marchés de construction.

« Nous appelons le gouvernement israélien à mettre fin à l'extension des colonies et de ses pouvoirs administratifs, à veiller à ce que les colons auteurs d'actes de violence répondent de leurs actes et à enquêter sur les allégations visant les forces israéliennes », indiquent les quatre pays dans un communiqué conjoint, rappelant que « les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales ».