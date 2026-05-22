Acte V : Tous les chemins passent par Damas et Téhéran

Dans le dossier Liban-Israël : anatomie d’un conflit | Série spéciale

Septembre 1986. Des bandanas rouges sur lesquels sont inscrits « Sur la route de Jérusalem », en persan, ainsi qu’une carte signalant que celle-ci passe « par l’Irak et le Liban », sont retrouvés après plusieurs attaques dans le maquis contre les hommes d’Antoine Lahd. Nouvel homme fort de l’Armée du Liban-Sud (ALS) après la mort de son fondateur, Saad Haddad, celui-ci contrôle, depuis le départ d’une partie des troupes israéliennes - dont il est l’allié - en 1985, une bande sécuritaire tout le long de la frontière.Les derniers chapitres de la guerre civile ne sont toujours pas clos. Les milices palestiniennes ont quitté le Liban trois ans plus tôt en 1983, mais une nouvelle force, le « parti de Dieu », a émergé au travers de ces luttes intestines et surtout lors de l’invasion israélienne en 1982. À Beyrouth, l’accord de non-belligérance... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Septembre 1986. Des bandanas rouges sur lesquels sont inscrits « Sur la route de Jérusalem », en persan, ainsi qu’une carte signalant que celle-ci passe « par l’Irak et le Liban », sont retrouvés après plusieurs attaques dans le maquis contre les hommes d’Antoine Lahd. Nouvel homme fort de l’Armée du Liban-Sud (ALS) après la mort de son fondateur, Saad Haddad, celui-ci contrôle, depuis le départ d’une partie des troupes israéliennes - dont il est l’allié - en 1985, une bande sécuritaire tout le long de la frontière.Les derniers chapitres de la guerre civile ne sont toujours pas clos. Les milices palestiniennes ont quitté le Liban trois ans plus tôt en 1983, mais une nouvelle force, le « parti de Dieu », a émergé au travers de ces luttes intestines et surtout lors de l’invasion israélienne en 1982. À...

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