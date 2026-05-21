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L'ONU « déplore » l'exécution de deux nouvelles personnes en Iran


AFP / le 21 mai 2026 à 18h16

Des manifestants brandissent des pancartes alors qu’ils se rassemblent près du pont Francis Scott Key Bridge lors d’un rassemblement en soutien au peuple iranien et pour condamner l’exécution de prisonniers politiques en Iran, à Washington, le 16 mai 2026. Photo Amid FARAHI/AFP

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déploré jeudi la pendaison en Iran de deux hommes accusés d'être membres de «groupes terroristes séparatistes », dans un contexte de multiplication des exécutions depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

« Volker Türk déplore l'exécution de deux nouvelles personnes en Iran. Depuis le début de l'escalade militaire, au moins 34 personnes ont été exécutées pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale, notamment dans le contexte des manifestations de janvier », a affirmé le Haut-Commissariat sur X.

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déploré jeudi la pendaison en Iran de deux hommes accusés d'être membres de «groupes terroristes séparatistes », dans un contexte de multiplication des exécutions depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

« Volker Türk déplore l'exécution de deux nouvelles personnes en Iran. Depuis le début de l'escalade militaire, au moins 34 personnes ont été exécutées pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale, notamment dans le contexte des manifestations de janvier », a affirmé le Haut-Commissariat sur X.

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