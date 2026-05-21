L'ONU « déplore » l'exécution de deux nouvelles personnes en Iran

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déploré jeudi la pendaison en Iran de deux hommes accusés d'être membres de «groupes terroristes séparatistes », dans un contexte de multiplication des exécutions depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

« Volker Türk déplore l'exécution de deux nouvelles personnes en Iran. Depuis le début de l'escalade militaire, au moins 34 personnes ont été exécutées pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale, notamment dans le contexte des manifestations de janvier », a affirmé le Haut-Commissariat sur X.