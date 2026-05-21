« Flottille pour Gaza » : des pays de l'UE demandent des sanctions européennes contre Ben Gvir

L'Italie, l'Irlande et l'Espagne ont appelé l'UE à sanctionner le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, qui a publié une vidéo montrant des militants de la « flottille pour Gaza » se faire humilier en détention.

Un tollé international s'est élevé après que le ministre israélien Itamar Ben Gvir a publié mercredi une vidéo montrant le traitement brutal infligé à des militants étrangers de la flottille arrêtés en mer par Israël alors qu'ils attendaient leur expulsion dans le port méridional d'Ashdod. Sur la vidéo, on voit des dizaines de militants contraints de s'agenouiller, le front contre le sol et les mains liées.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, ont qualifié le traitement réservé aux militants d’ « inacceptable ». M. Tajani a annoncé jeudi sur X avoir demandé des sanctions contre le ministre pour « avoir intercepté les militants dans les eaux internationales et les avoir soumis à des actes de harcèlement et d’humiliation, en violation des droits humains les plus élémentaires ». La veille déjà, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni avait qualifié d' « inadmissible » le traitement réservé aux activistes et exigé des excuses de la part d’Israël.

Mercredi, M. Sanchez a écrit sur X que « les images du ministre israélien Ben Gvir humiliant des membres de la flottille internationale de soutien à Gaza sont inacceptables. Nous ne tolérerons pas que quiconque maltraite nos citoyens ». En Irlande, une lettre a révélé que le Premier ministre Micheal Martin exhortait le chef de l'UE à prendre « de nouvelles mesures » contre Israël après le traitement réservé aux militants. Dans la lettre adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa, transmise jeudi à l'AFP par une source gouvernementale anonyme, M. Martin a condamné le « traitement choquant réservé aux citoyens de l'UE » par Israël et le « comportement inacceptable » de Ben Gvir. La lettre datée de mercredi appelle à un débat sur cette question lors de la prochaine réunion du Conseil européen en juin.

« Cela doit au minimum inclure l’interdiction des produits provenant des colonies israéliennes et la suspension d'une partie, voire de la totalité, de l’accord d’association entre l’UE et Israël », estime M. Martin. Cet accord de juin 2000 comprend une clause exigeant le respect des droits de l'Homme. M. Sanchez a qualifié les sanctions contre M. Ben Gvir de « question urgente » pour Bruxelles, précisant qu’il avait déjà annoncé en septembre l’interdiction d’entrée du ministre en Espagne. Jeudi, le Royaume-Uni a annoncé avoir convoqué le plus haut représentant diplomatique d'Israël en Grande-Bretagne à la suite de « cette vidéo incendiaire ».

Israël a parallèlement annoncé jeudi avoir expulsé tous les militants étrangers de la « flottille pour Gaza » sans préciser s'ils avaient été jugés. La vidéo, intitulée « Bienvenue en Israël », montrait également Ben Gvir chahutant les militants tout en agitant un drapeau israélien. Les activistes avaient quitté la Turquie la semaine dernière à bord d’une cinquantaine de navires. Il s’agissait de leur dernière tentative en date pour briser le blocus israélien de Gaza, après que les forces israéliennes eurent intercepté un convoi précédent le mois dernier.