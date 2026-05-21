Washington fait pression sur l’envoyé palestinien à l’ONU pour qu’il retire sa candidature à la vice-présidence de l’AG

L’administration américaine a menacé de révoquer les visas de la délégation palestinienne auprès des Nations unies si l’ambassadeur palestinien refuse de retirer sa candidature à la vice-présidence de l’Assemblée générale de l’ONU, selon un câble interne du Département d’État consulté par l'agence Reuters.

Dans ce message daté de mercredi 20 mai, les diplomates américains de l’ambassade à Jérusalem reçoivent pour instruction de transmettre le message selon lequel la candidature de l’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, à l’Assemblée générale « alimente les tensions » et risque de compromettre le plan de paix de Trump à Gaza. « Pour être clairs, nous tiendrons l'Autorité palestinienne responsable si la délégation palestinienne ne retire pas sa candidature à la vice-présidence de l’AGNU », indique le câble, qualifié de sensible mais non classifié.

Parmi les éléments de langage fournis dans le câble aux diplomates américains, figure la décision prise par le Département d’État en septembre 2025 d’accorder une dérogation aux sanctions de visa pour les responsables palestiniens affectés à la mission palestinienne à l’ONU, à New York. « Il serait regrettable de devoir examiner à nouveau les options disponibles », précise le câble, rapporté en premier par la radio NPR.

L'ambassadeur Mansour avait déjà retiré sa candidature à la présidence de l’Assemblée générale à la suite de pressions américaines en février, indique le câble, mais ajoute que, s’il était élu à la vice-présidence, poste moins en vue, il pourrait tout de même présider des sessions de l’Assemblée générale. « Dès lors, il subsiste un risque que les Palestiniens puissent présider des sessions de l’AG, à moins qu’ils ne se retirent de la course ». La mission palestinienne à l’ONU n’a pas immédiatement réagi à une demande de commentaire.

« Nous prenons au sérieux nos obligations en vertu de l’Accord sur le siège de l’ONU, a indiqué un porte-parole du Département d’État. Pour des raisons de confidentialité des dossiers de visa, nous ne faisons aucun commentaire sur les mesures du Département concernant des cas spécifiques. »

Le plan de Trump pour Gaza, fragilisé après plus de deux années de guerre, a été entravé par le refus du mouvement Hamas de déposer les armes et par la poursuite des attaques israéliennes à Gaza qui ont sapé le cessez-le-feu d’octobre. Les forces israéliennes occupent encore plus de la moitié du territoire de Gaza, où elles ont détruit la plupart des bâtiments restants et ordonné l’évacuation de tous les résidents.

L’élection du président de l’Assemblée générale de l’ONU et des 16 délégations qui assureront la vice-présidence aura lieu le 2 juin.

L’Autorité palestinienne, qui représente les Palestiniens aux Nations unies, où la délégation est officiellement désignée sous le nom d’État de Palestine, n’est pas membre à part entière et ne dispose pas de droit de vote à l’Assemblée générale, qui compte 193 membres. Elle a le statut d’État observateur, au même titre que le Vatican.