Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers de la "flottille pour Gaza"
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© Agence France-Presse
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AFP / le 21 mai 2026 à 16h37
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