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Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers de la "flottille pour Gaza"


AFP / le 21 mai 2026 à 16h37

Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers de la "flottille pour Gaza"

ha-acc/cgo/anb

© Agence France-Presse

Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers de la "flottille pour Gaza"

ha-acc/cgo/anb

© Agence France-Presse

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