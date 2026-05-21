Les capacités de production industrielle militaire de l'Iran se redressent plus vite qu'attendu, selon CNN

L’Iran a déjà commencé à rétablir ses capacités de production militaire, qui avaient été fortement visées par l’offensive américano-israélienne entre fin février et mi-avril, et a notamment repris sa production de drones, selon des informations obtenues par CNN auprès de plusieurs sources proches des services de renseignement américains. Ce rétablissement intervient beaucoup plus rapidement que ne l’avait initialement estimé Washington.

Cette reconstruction rapide des capacités militaires, qui comprend le remplacement des sites de missiles, des lanceurs et de la capacité de production des principaux systèmes d’armement détruits pendant le conflit, « signifie que l’Iran reste une menace significative pour les alliés régionaux si le président Donald Trump relance la campagne de bombardements », selon les sources de CNN.

Selon un responsable américain, bien que le calendrier de reprise de la production diffère selon les divers composants d’armement, certaines évaluations du renseignement américain suggèrent que l’Iran pourrait reconstruire sa capacité de frappe par drones en à peine six mois.

Une autre source a indiqué que l’Iran a réussi à se rétablir bien plus rapidement que prévu en raison de plusieurs facteurs, notamment l’aide de la Russie et de la Chine, ainsi que l’ampleur limitée des dégâts causés par les États-Unis et Israël par rapport à ce qu’ils avaient voulu infliger. Par exemple, selon deux sources familières des évaluations du renseignement américain, la Chine a continué à fournir à l’Iran des composants pouvant être utilisés dans la production de missiles pendant le conflit, bien que ces livraisons aient probablement diminué en raison du blocus américain.