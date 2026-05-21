Deux morts après de fortes pluies à Antioche, dévastée par le séisme de 2023

Des pluies torrentielles ont fait deux morts et douze blessés dans la province turque d'Hatay (sud), dévastée par un séisme de magnitude 7,8 en 2023, a annoncé jeudi le gouverneur local.

L'une des victimes, âgée de 15 ans, est décédée dans l'effondrement d'une maison située à flanc de colline à Antakya (ex-Antioche), le chef-lieu de la province d'Hatay, a indiqué son gouverneur, Mustafa Musatli, à la télévision. Selon les médias locaux, trois autres personnes ont pu être extraites vivantes des décombres de cette même habitation. Un automobiliste a également perdu la vie au sud de la ville dans un accident causé par les intempéries, a ajouté le gouverneur, précisant que « douze personnes ont été blessées en raison des pluies », dont une grièvement.

Des images diffusées par les médias locaux montrent les rues de certains quartiers transformées en torrents et de larges zones recouvertes d'une eau boueuse. Une section d'une route s'est également effondrée sous l'effet des pluies. Plus de 10.000 volailles et une centaine de têtes de bétail ont en outre été tuées ou emportées par les crues, a ajouté M. Musatli.

Le séisme du 6 février 2023 qui a frappé le sud-est de la Turquie a fait plus de 53.500 morts, dont plus d'un tiers dans la seule province d'Hatay, selon les autorités turques.