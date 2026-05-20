Combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne au nord de Bint Jbeil et de la « zone tampon », selon le parti chiite

Des affrontements ont eu lieu ces derniers jours à Haddatha, au nord de Bint Jbeil et de la « zone tampon » occupée par Israël au Liban-Sud, a annoncé mercredi le Hezbollah. L'armée israélienne n'a jusqu'à présent pas communiqué sur ces affrontements et embuscades en série revendiqués par le parti-milice, ni sur ses « tentatives d'avancer » vers ce village du secteur central de la bande frontalière.

Les sources de notre correspondant, Mountasser Abdallah, font état, elles, de tirs de mitrailleuses et de roquettes entendus aux abords du village depuis plusieurs jours.

Dans deux communiqués publiés dans la nuit de mardi à mercredi, le Hezbollah a affirmé avoir combattu des soldats israéliens qui tentaient d'avancer sur Haddatha, situé à environ six kilomètres de Bint Jbeil, occupée et lourdement rasée par Israël. Le groupe chiite pro-iranien a d'abord indiqué avoir « affronté à 22h15 (mardi) une force israélienne qui tentait d'avancer vers les abords de la place de Haddatha, avec des armes moyennes et des roquettes », causant des dégâts dans les rangs israéliens et « détruisant un char Merkava ». Ces combats se sont poursuivis, selon un deuxième texte, alors que « des avions de chasse et des drones » israéliens « tentaient d'intervenir pour secourir » les militaires.

Ces combats opposent les miliciens du Hezbollah aux soldats israéliens depuis plusieurs jours, a relaté le parti dans un long exposé des différentes opérations menées dernièrement dans cette zone.

L'armée israélienne « tente depuis plusieurs jours de détruire les défenses de la 'résistance' dans la localité de Haddatha par des frappes aériennes intensives, des tirs d'artillerie concentrés, ainsi que par le déploiement d'engins explosifs et l'utilisation de bulldozers et d'engins de génie », écrit le Hezbollah. Il précise avoir mené une série d'attaques contre ces tentatives d'avancée successives et d'occupation de Haddatha, ainsi que contre les équipes envoyées en renforts par les Israéliens. Ces opérations auraient détruit, affirme le mouvement chiite, quatre chars Merkava et forcé l'armée israélienne à se replier vers Rchaf.

Alors que les négociations directes entre le Liban et Israël devraient se poursuivre en juin à Washington sous les auspices de l'administration Trump, les troupes israéliennes au sol ont réalisé ces derniers jours des avancées au Liban-Sud où elles imposent une « zone tampon » sur près de 6 % du territoire libanais : elles ont ainsi traversé le fleuve Litani vers le nord, et ont même franchi la « ligne jaune » qui délimite cette zone, atteignant les abords de localités de la région de Nabatiyé. Elles semblent également vouloir avancer dans le secteur central.

Un bilan quotidien élevé

Outre ces combats rapprochés évoqués par le Hezbollah, la situation au Sud reste rythmée par des bombardements meurtriers, qui ont fait mercredi au moins 18 morts et 3 blessés, selon les informations de notre correspondant. Un bilan lourd qui vient s'ajouter à celui de la veille, alors que la seule frappe mardi sur Deir Qanoun el-Nahr a fait 14 morts, selon un bilan du ministère de la Santé.

Parmi les attaques meurtrières de mercredi, l'aviation israélienne a notamment ciblé Habbouche et Doueir (dans le caza de Nabatiyé). Cette dernière attaque a fait cinq morts. Des avions de chasse israéliens ont également bombardé un élevage bovin entre Abbassiyé et Bourj Rahhal (caza de Tyr) et les abords de l'hôpital gouvernemental de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, où on compte quatre morts. À Ghandouriyé, dans le même caza, une attaque aérienne a fait au moins quatre morts et à Sutlaniyé dans le même caza, deux morts et un blessé. Dans le caza de Tyr on dénombre un mort à Bourj el-Chemali, ainsi que deux tués et deux blessés à Jabal al-Botom.

Israël a en outre ordonné l'évacuation de Deir Zahrani et Habbouche, dans le caza de Nabatiyé, déjà bombardé sans relâche ces dernières semaines, et mené un rare dynamitage près de Kfarchouba (Hasbaya, dans le secteur est), dans une région qui n'a pas été jusque-là l'objet de démolitions systématiques, menées par l'armée israélienne dans la zone qu'elle occupe.