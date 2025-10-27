De saint Charbel au port de Beyrouth : le programme officiel de la visite du pape

Le compte à rebours pour l'arrivée du pape Léon XIV à Beyrouth est officiellement lancé. Alors que les Libanais attendent cet événement avec impatience, comme l'a confié le Premier ministre Nawaf Salam au souverain pontife ce week-end, la présidence libanaise a publié lundi le programme des trois jours de visite, riches en rencontres et étapes symboliques. Une prière est ainsi notamment prévue à Annaya sur la tombe de saint Charbel Makhlouf, figure spirituelle de référence pour les chrétiens libanais, tout comme une minute de silence au port de Beyrouth toujours meurtri par la double explosion d'août 2020.

Si le Liban ne sera pas le premier pays visité par Léon XIV, qui se rendra avant son arrivée à Beyrouth en Turquie, il s'agit bien de la seconde étape du tout premier voyage de son pontificat.

Voici, dans le détail, les différentes étapes de sa visite.

Le dimanche 30 novembre : arrivée et réunions politiques

15h45 – Arrivée à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, où une cérémonie d’accueil officielle sera organisée.

16h45 - 17h30 – De l'aéroport, le pape se rendra immédiatement au palais de Baabda, où il s'entretiendra à 16h45 avec le président Joseph Aoun. Il sera reçu 30 minutes plus tard par le président du Parlement, Nabih Berry, puis par le Premier ministre, Nawaf Salam.

18h — Rencontre avec des représentants de la société civile et le corps diplomatique. Au cours de cette réunion, le pape prononcera son premier discours du séjour.

Lundi 1er décembre 2025 : saint Charbel et rencontres religieuses et œcuméniques

9h45 – Visite et prière sur la tombe de saint Charbel Makhlouf (1828-1898) au monastère Saint-Maron à Annaya, sur les hauteurs de Jbeil, au nord de Beyrouth.

11h20 – Rencontre avec des religieux au sanctuaire de Notre-Dame du Liban à Harissa, dans le Kesrouan.

12h30 – Rencontre avec les patriarches catholiques à la nonciature apostolique.

16h00 – Rencontre œcuménique et interreligieuse sur la place des Martyrs de Beyrouth.

17h45 – Rencontre avec des jeunes sur l’esplanade du siège du patriarcat maronite à Bkerké.

Mardi 2 décembre 2025 : port de Beyrouth, messe et départ

8h30 – Visite au personnel médical et patients de l’hôpital psychiatrique des Sœurs de la Croix de Jal el-Dib, au nord de Beyrouth.

9h30 – Prière silencieuse sur le site de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth.

10h30 – Grande messe sur le front de mer de Beyrouth.

12h45 – Cérémonie d’adieu à l'aéroport international de Beyrouth, avant le départ prévu à 13h15.

En amont de cette visite, le nonce apostolique au Liban, Mgr Paolo Borgia a été reçu par le vice-président du Conseil islamique chiite supérieur, le cheikh Ali Khatib, afin de l'informer des préparatifs en cours et de discuter du dialogue islamo-chrétien. Le cheikh Khatib a à cette occasion espéré que la venue de Léon XIV au Liban « apportera avec elle les signes avant-coureurs de la paix et de la stabilité au Liban et en Palestine, et qu’elle contribuera à renforcer les relations de coopération entre musulmans et chrétiens ».

Le Grand sérail a annoncé lundi que les administrations, établissements publics, ainsi que les municipalités, seront fermés les lundi 1er et mardi 2 décembre, déclarés jours fériés officiels.

« A l’occasion de la visite officielle du souverain pontife au Liban, et afin de permettre aux différents secteurs de participer à son accueil, toutes les administrations publiques, institutions, municipalités, universités et écoles publiques et privées seront fermées durant ces deux jours », indique la circulaire.