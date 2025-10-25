Comme tous les week-ends, découvrez notre sélection d’articles pour décrocher un peu de l’actualité chaude. Cette semaine, on vous parle de divas, d’art, de culture, de cuisine, de littérature et de Beyrouth !





« L’Orient des écrivains » : notre édition spéciale 2025

Pour la troisième fois, et à l’occasion du festival Beyrouth Livres, L’Orient-Le Jour a donné les clés de la rédaction à des écrivains. Rim Battal, Charles Berberian, Hemley Boum, Sabyl Ghoussoub, Pierre Haski, Maylis de Kerangal... Ils étaient, en tout, vingt-et-un autrices, auteurs, illustrateurs et bédéistes à produire cette édition, avec le soutien de l’Institut français du Liban. Retrouvez tous leurs articles, ici .

Jusqu'au 11 janvier, l’exposition « Divas. D’Oum Koulthoum à Dalida », conçue par l’Institut du monde arabe, s’installe au cœur de la capitale libanaise. Un retour presque évident, dans la cité même où tant de ces femmes ont chanté, aimé et bâti sur scène la culture du monde arabe du XXe siècle. Fifi Abou Dib s'y est rendue.

Il a réussi « une première historique » le 11 septembre 2025, et s’en vante depuis : avoir l’État libanais de son côté, face aux menaces des « Soldats de Dieu ». Encore une fois, et comme toujours pour le danseur, performance a rimé avec revanche. Mais au-delà des polémiques et des spectacles chocs, c’est un Paulikevitch nuancé et adepte des compromis qui répond à l'appel de Raphaël Abdelnour, laissant la place à Alexandre.

« De toute éternité, le Liban nous a donné toutes les raisons du monde pour couper le cordon et l’oublier. Et pourtant, comme nos parents et leurs parents avant eux, nous ne cessons de trouver toutes les excuses du monde pour continuer de l’aimer », nous confie Gilles Khoury dans son photo-roman, où il fait le rapprochement entre notre rapport au Liban, et les relations avec « un ex qui nous a fait baver ».

Des projets innovants, un business plan et un jury de cinq investisseurs chevronnés… La version libanaise de Qui veut être mon associé (en France) débarque sur la LBCI ! Son but, « Soutenir la jeunesse libanaise à l’heure où le manque d’opportunités et alors que le système bancaire est encore défaillant ». Alexandre Barakat vous en parle.

Sa vie, à elle seule, raconte une page de l’histoire culturelle française. Fille de deux géants du divertissement tricolore, l’actrice, qui a marqué la rentrée télévisuelle avec une mini-série événement, a accepté de se confier longuement à Karl Richa, sur son métier, sur la dureté du réel et sur la famille Hallyday.

Délaissé par les commerçants et les consommateurs dans la foulée des manifestations liées à la crise économique de 2019, Beirut Souks a célébré en grande pompe sa relance officielle le 10 octobre. De là à marquer un retour en force de tout le centre-ville de la capitale libanaise ? Qu'est-ce qui y fait encore obstacle ? Fouad Gemayel s'est posé la question.

Batroun, ville emblématique du littoral libanais, devenue l'endroit « in » en été, regorge encore de restaurants simples, tous plus savoureux les uns que les autres. Mais qu’en est-il des trésors cachés au-delà de ses remparts marins ? De Chabtine à Ghouma, Emily Carpenter vous embarque à la découverte d’adresses gourmandes qui célèbrent le goût du Liban dans toute sa générosité.