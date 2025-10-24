Menu
Culture - Grand entretien

Laura Smet : Depuis la mort de Johnny, mon père, je ne peux plus voir la tour Eiffel

Sa vie, à elle seule, raconte une page de l’histoire culturelle française. Fille de deux géants du divertissement tricolore, l’actrice, qui a marqué la rentrée télévisuelle avec une mini-série événement, a accepté de se confier longuement à « L’Orient-Le Jour ».

L'OLJ / Propos recueillis par Karl RICHA, le 24 octobre 2025 à 00h00

Laura Smet : Depuis la mort de Johnny, mon père, je ne peux plus voir la tour Eiffel

Laura Smet, de retour sur le petit écran. Photo Arno Lam/Charlotte Studio

Elle a le regard perçant, plus bleu que bleu. Le tee-shirt glissé dans un jean, une casquette vissée sur la tête et un sourire à désarmer les plus guindés des majordomes du coin, elle se présente pile à l’heure… en s’excusant du retard. En ce dimanche matin automnal, Laura Smet donne rendez-vous à L’Orient-Le Jour dans le lobby d’un palace normand. Reposée, apaisée, l’actrice peut l’être. Après plusieurs années d’une absence remarquée, elle vient de signer le succès le plus notable de cette rentrée télé avec Surface – une mini-série sous forme de thriller haletant où elle campe le rôle d’une policière au parcours chaotique et au visage défiguré –, large leader des audiences sur la deuxième chaîne comme sur la plateforme de streaming de France Télévisions.Discrètement installée dans un coin, entre un miroir d’un côté et une théière de...
Johnny?? Le pauvre … il avait été interdit par Kamal Joumblatt à l’époque où ce dernier était ministre. La raison ? Johnny véhiculait des musiques sataniques HAHA.. eh oui… les aberrations au liban dataient depuis longtemps…De mémoire… je pourrais avoir tort….ou oublié ? depuis Johnny n’a jamais chanté au liban … je ne vois pas où et quand a t il chanté et… rempli des salles au liban ….

LE FRANCOPHONE

10 h 31, le 24 octobre 2025

