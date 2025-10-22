Le retour en force du centre-ville de Beyrouth ?

La cérémonie de relance officielle de Beirut Souks, le 10 octobre 2025. Photo fournie par Beirut Souks
Bien que Beirut Souks n’ait jamais fermé ses portes au vrai sens du terme, c’est néanmoins en grande pompe et en présence d’un grand nombre de personnalités politiques et économiques qu’a eu lieu, le 10 octobre, la relance officielle de ce centre commercial. De là à marquer un retour en force de tout le centre-ville de la capitale libanaise ? L’objectif de cette cérémonie était d’envoyer « un message d’espoir, de résilience et de confiance dans le Liban, et en particulier dans Beyrouth », précise d’emblée Adib el-Naqib, directeur général de Beirut Souks et directeur commercial de l’entreprise Solidere qui gère le centre commercial. Et d’ajouter : « Ce que nous relançons n’est pas seulement un espace commercial, mais le cœur même de la capitale, un lieu emblématique riche en histoire et en culture. » Lire aussi Bilan mitigé pour le...
Tant qu’il y a toujours des armes en dehors du controle de l’etat, tout cela est futile et temporaire…
01 h 51, le 23 octobre 2025