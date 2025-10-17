Les divas de l’IMA à Beyrouth : un chant de mémoire et de glamour au musée Sursock
L’exposition « Divas. D’Oum Koulthoum à Dalida », conçue par l’Institut du monde arabe, s’installe au cœur de la capitale libanaise. Un retour presque évident, dans la cité même où tant de ces femmes ont chanté, aimé et bâti sur scène la culture du monde arabe du XXe siècle.
Affiches, costumes de scène, extraits vidéos, photos et coupures de presse racontent la trajectoire de Feyrouz au sein de l’exposition « Divas » au musée Sursock. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Dans les murs du musée Sursock, les voix d’Oum Koulthoum, d’Asmahan, de Warda, de Feyrouz, de Sabah, de Dalida et bien d’autres semblent flotter dans l’air. Leurs robes, leurs gestes réapparaissent dans la lumière tamisée des salles, ramenant la vibration d’un âge d’or qui avait uni le monde arabe autour de leur talent. Après Paris, Amman et Amsterdam, l’exposition « Divas. D’Oum Koulthoum à Dalida », conçue par l’Institut du monde arabe (IMA), s’installe à Beyrouth, sous le patronage du ministère de la Culture libanais. Un retour presque évident, dans la capitale même où tant de ces femmes ont chanté, aimé et bâti sur scène les sons et les images du monde arabe du XXe siècle.« C’est à Beyrouth que bat le cœur de cet âge d’or »« On a beaucoup poussé pour que l’exposition voyage, confie Élodie Bouffard, responsable des expositions à...
