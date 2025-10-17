Kassem, aux milliers de scouts du Hezbollah : Avec vous, nous vaincrons

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a adressé une lettre aux scouts de l'Imam Mahdi, affiliés au parti chiite, après leur démonstration de force dimanche à la Cité sportive de Beyrouth, en promettant qu' « avec (eux), nous vaincrons », rapporte la chaîne du parti, al-Manar.

« Les Scouts de l’Imam Mahdi sont la lumière qui guide la jeunesse vers le modèle éducatif le plus élevé. Avec vous, nous vaincrons, afin que la paix règne, une paix liée à la libération de la terre et de l’homme », a écrit jeudi Naïm Kassem, qui s'est félicité du « tableau créatif » au complexe sportif dimanche.

« Avec vous, Israël l’usurpatrice et l’Amérique tyrannique ne nous vaincront pas, car notre terre a été pétrie du sang de nos martyrs pour que nous demeurions, que nous persévérions et que nous vivions dans notre patrie, le Liban, en nation souveraine, libre et indépendante », a-t-il ajouté.

« Avec vous, la Palestine et Jérusalem resteront la voie de la vérité et notre boussole vers le bien de la région et de l’humanité », a conclu le chef du Hezbollah.

Si le parti chiite n'évoque plus depuis quelques mois son « front de soutien » à Gaza, ouvert le lendemain du 7-Octobre, et conclu par un cessez-le-feu le 27 novembre 2024, après une guerre destructrice au Liban suite à une offensive israélienne d'ampleur lancée fin septembre 2024, il continue à proclamer son soutien au Hamas et au peuple palestinien « face à l’entité sioniste criminelle ».

L'événement dimanche, intitulé « Générations du sayyed », a été organisé pour commémorer la mort de l’ancien secrétaire général de la formation, Hassan Nasrallah, tué dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024, ainsi que le 40e anniversaire de la fondation de l’association. Il aurait réuni entre 40 000 et 75 000 personnes, selon diverses sources. Avec cette nouvelle démonstration de force populaire, le Hezbollah cherche, selon les observateurs, à mettre en scène l’étendue de son soutien, malgré l'affaiblissement considérable du parti après la dernière contre Israël, et la chute du régime Assad à Damas en décembre 2024.

Le porte-parole du Hezbollah, Youssef Zein, avait affirmé qu'il n’y avait «aucun message politique» derrière le rassemblement et que « le seul objectif était d’exprimer la loyauté envers Hassan Nasrallah ». Et de préciser que c’était « la première fois que les membres des scouts venus de différentes régions du Liban se réunissaient en un même lieu pour assister à un événement ».