Le Hezbollah a renouvelé mardi « son serment de rester aux côtés du peuple palestinien résistant, à l'occasion du 2e anniversaire de l'opération « Déluge d'al-Aqsa » menée par le Hamas le 7 octobre 2023, sans mentionner cependant son soutien militaire à Gaza.

« À l’occasion du deuxième anniversaire du déclenchement de la glorieuse bataille Déluge d'al-Aqsa (...), le Hezbollah renouvelle son serment de rester aux côtés du peuple palestinien face à l’entité sioniste criminelle, soutenue par un tyran américain arrogant et barbare, et face à un monde soumis et entravé qui regarde les massacres, les tueries et la destruction sans broncher », rapporte le communiqué du parti chiite.

Selon le lui, la guerre à Gaza, qui a embrasé la région et tué à ce jour plus de 67 000 personnes dans l'enclave palestinienne, selon le ministère de la Santé de Gaza, « a révélé le vrai visage de l’entité sioniste criminelle (...) dévoilant ouvertement ses plans expansionnistes et agressifs. »

Au lendemain de l'opération du Hamas, le Hezbollah avait unilatéralement ouvert un « front de soutien » à Gaza. Ce front s'était mué par la suite en une guerre presque totale contre le Liban en septembre 2024, après qu'Israël a lancé une opération aérienne d'ampleur, ainsi qu'une invasion terrestre du Liban-Sud. La guerre a pris fin avec un cessez-le-feu le 27 novembre 2024.

Le Hezbollah ne fait pas mention de ce front dans le communiqué de mardi. « Nous au Hezbollah restons fidèles à l'héritage de la résistance et au sacrifices des martyrs tombés sur la route de Jérusalem », précise le parti pro-iranien, sans mentionner son soutien militaire à Gaza.

Dans la continuité du discours de son secrétaire général Naïm Kassem qui avait appelé mi septembre l'Arabie Saoudite à « ouvrir une nouvelle page », le Hezbollah exhorte à « la coopération des pays arabes et islamiques face à cet ennemi (israélien) qui ne comprend que le langage de la force et de la confrontation. » Le communiqué se termine par un « hommage à tous ceux qui ont soutenu et aidé Gaza et son peuple », nommément l'Iran, le Yémen, l'Irak et les « peuples libres du monde qui ont élevé la voix pour la Palestine et porté au monde les cris et les douleurs des enfants et des femmes de Gaza », promettant que « la Palestine reviendra entièrement à son peuple ».