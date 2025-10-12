Quelque 74 000 scouts du Hezbollah se rassemblent à la Cité sportive en mémoire de Nasrallah

Les scouts de l'Imam Mehdi, affiliés au Hezbollah, ont organisé dimanche une grande cérémonie à la Cité sportive de Beyrouth, dans le cadre des commémorations de l’assassinat des deux anciens secrétaires généraux du parti, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. L’événement coïncidait également avec le 40e anniversaire de la fondation de l'organisation de jeunesse de la formation chiite.

Intitulée « Les Générations du Sayyed », la cérémonie a rassemblé environ 74 000 personnes, selon plusieurs médias. Des immenses portraits de Hassan Nasrallah occupaient le centre du terrain, ainsi que le mur d'enceinte du stade. Nombre des participants sont arrivés dimanche matin dans des bus affrétés par le parti au départ de plusieurs localités du Liban-Sud.

Mesures de circulation spéciales

À l’issue de la commémoration, le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Kassem, a prononcé un discours devant l’assistance, dans lequel il s'est directement adressé aux jeunes scouts. « Vous êtes l’avenir radieux, les pionniers de l’intégrité et de la justice, vous êtes les générations du sayyed (Hassan Nasrallah, ndlr) sur la voie du leadership de l’imam Khamenei (le guide suprême de la République islamique d'Iran). Le sayyed est le maître des martyrs de la nation, qui a veillé sur vous pour édifier l’ère de la détermination, de la résolution et de l’espoir. Vous avez choisi la voie de la résistance, que nous considérons dans son sens le plus large et le plus inclusif, une option éducative, culturelle, éthique et politique », a-t-il déclaré.

Samedi, les Forces de sécurité intérieure avaient annoncé des mesures de circulation spéciales à l’occasion de l’événement, « un grand nombre de citoyens » étant attendus pour y participer.

Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine ont été successivement tués dans des frappes israéliennes massives contre la banlieue sud de Beyrouth au cours de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, respectivement le 27 septembre 2024 et le 4 octobre 2024. Ces frappes sont survenues quelques jours après l’escalade du conflit lancée par Israël le 23 septembre, près d'un an après l'ouverture du « front de soutien » par le Hezbollah le 8 octobre 2023. Leurs funérailles officielles s'étaient tenues en février 2025 dans l'enceinte de cette même Cité sportive.

Le 25 septembre, le Hezbollah avait déjà organisé une grande cérémonie en l'honneur de ses deux anciens secrétaires généraux à Raouché, en illuminant le site historique de la Grotte aux pigeons à leurs effigies.

Le Hezbollah a également tenu une cérémonie de commémoration le 27 septembre dans la banlieue sud de la capitale libanaise, au cours de laquelle Naïm Kassem avait réaffirmé que son parti « ne remettra pas ses armes » et qu’il restait « prêt à toute confrontation avec l’ennemi israélien ».