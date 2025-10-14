Rassemblement de scouts du Hezbollah : quels messages ?

Le Hezbollah tente (encore) une démonstration de force populaire. Dimanche, le parti a rassemblé des dizaines de milliers de jeunes membres de l’Association des scouts de l’imam Mahdi, qui lui est affiliée, dans le complexe sportif de la Cité sportive à Beyrouth. L’événement intitulé « Générations du sayyed » a été organisé pour commémorer l’assassinat de l’ancien secrétaire général de la formation, Hassan Nasrallah, ainsi que le 40e anniversaire de la fondation de l’association. Il aurait réuni entre 40 000 et 75 000 personnes, selon diverses sources.À plusieurs reprises ces derniers mois, le Hezbollah a tenté de démontrer l’étendue de son soutien populaire. Histoire de montrer que malgré son affaiblissement après la guerre de l’automne dernier, il peut toujours compter sur une large base...

