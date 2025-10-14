Menu
Politique - Focus

Rassemblement de scouts du Hezbollah : quels messages ?

Le parti chiite veut montrer qu’il peut toujours compter sur un large soutien populaire… y compris auprès de jeunes partisans qui pourraient un jour prendre les armes.

Par Malek Jadah, le 14 octobre 2025 à 10h05

Des membres des scouts de l’Imam Mehdi se rassemblant à la Cité sportive de Beyrouth pour les commémorations de l'assassinat de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 12 octobre 2025. Photo transmise par notre correspondant Mountasser Abdallah/L’Orient-Le Jour

Le Hezbollah tente (encore) une démonstration de force populaire. Dimanche, le parti a rassemblé des dizaines de milliers de jeunes membres de l’Association des scouts de l’imam Mahdi, qui lui est affiliée, dans le complexe sportif de la Cité sportive à Beyrouth. L’événement intitulé « Générations du sayyed » a été organisé pour commémorer l’assassinat de l’ancien secrétaire général de la formation, Hassan Nasrallah, ainsi que le 40e anniversaire de la fondation de l’association. Il aurait réuni entre 40 000 et 75 000 personnes, selon diverses sources.À plusieurs reprises ces derniers mois, le Hezbollah a tenté de démontrer l’étendue de son soutien populaire. Histoire de montrer que malgré son affaiblissement après la guerre de l’automne dernier, il peut toujours compter sur une large base partisane. Contactée par L’Orient Today, Mona...
commentaires (1)

Le message est le même depuis toujours. Il n'y aura pas de Liban nous les barbus vous imposeront les lois Iraniennes et vous serez à notre solde et on décidera de votre sort comme bon nous semble ... le problème qu'ils ont c'est qu'à part leur "grand frère mafieux" il n'y a plus beaucoup de Libanais qui les comprennent. et qui les aiment, ce qui les arrange pour jouer l'éternel problème de la victime consentante ...

Zeidan

10 h 23, le 14 octobre 2025

