Économie - Secteur privé

Les prix de l'immobilier proches de leur niveau d'avant crise, selon Walid Moussa

La 3e édition du forum immobilier du REAL aura lieu fin octobre, annonce son président Walid Moussa.

OLJ / le 06 octobre 2025 à 14h36

Les prix de l'immobilier proches de leur niveau d'avant crise, selon Walid Moussa

Un immeuble moderne dans le quartier de Sodeco à Beyrouth, le 3 juillet 2025. Photo Philippe HAGE BOUTROS/L'Orient-Le Jour

Les prix de l’immobilier sont à un niveau 10 % à 15 % moins élevé que celui d’avant-crise, a déclaré à L’Orient-Le Jour le président du syndicat des agents immobiliers (REAL), Walid Moussa, en marge de l’annonce d’un nouveau forum pour le secteur à la fin du mois à Beyrouth, sous le parrainage du Premier ministre Nawaf Salam.

« Malgré le fait que les transactions n’ont pas retrouvé leur rythme normal, là où il y a des clients avec du pouvoir d’achat, on peut voir que les prix sont à un niveau de 10 à 15 % moins élevés que ceux d’avant-crise », a-t-il précisé.

« Et ce, alors que la stabilité politique dans le pays est mise à rude épreuve (notamment par les tensions liées au dossier du monopole de l’État sur les armes, NDLR) et que le secteur bancaire n’a toujours pas été assaini », a ajouté Walid Moussa.

« Les perspectives à moyen terme pour le Liban sont bonnes et nous pensons que le secteur immobilier sera l’un des premiers à réellement rebondir une fois que les conditions seront remplies. Nous le disions juste après le cessez-le-feu conclu fin novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah, et nous le répétons aujourd’hui : c’est le bon moment pour investir au Liban », a-t-il assuré.

Selon le cabinet de conseil en immobilier Ramco, qui se focalise sur Beyrouth, l’engouement qui a suivi le cessez-le-feu, l’élection de Joseph Aoun à la présidence et la formation du gouvernement de Nawaf Salam s’est estompé depuis, et les prix ont augmenté en moyenne de 10 % sur l’ensemble du marché résidentiel à Beyrouth de décembre 2024 à mars 2025.

Valeur moyenne des transactions en baisse

L’optimisme du secteur immobilier quant à l’amélioration de la conjoncture au Liban à moyen terme est plus relatif dans le reste du secteur privé.

Si l’indice PMI, qui mesure le moral des entreprises en sondant les directeurs d’achats, a enregistré un nouveau petit pic au-dessus du point d’équilibre de 50 points en septembre (à 51,5 points), le sous-indice mesurant leurs attentes sur les 12 prochains mois a lui-même perdu quelques points en septembre (40,2 points) comparé à août (46,4).

Dans son dernier rapport sur le marché immobilier, le département de recherche de Bank Audi a observé que la demande a enregistré une amélioration notable au premier semestre, « revenant à des niveaux observés en 2022, bien que freinée par des fondamentaux difficiles », attribuant cette tendance à la réouverture des bureaux du cadastre dans plusieurs régions du Mont-Liban et du Liban-Sud, ainsi qu’à la reprise des offres de prêts de la Banque de l’Habitat.

Bank Audi observe que le nombre cumulé de transactions a doublé, passant de 16 390 au premier semestre 2024 à 33 297 lors des six premiers mois de 2025. Bank Audi a également relevé que la valeur moyenne des achats immobiliers a atteint 85 735 dollars, soit une baisse de 31,0 % par rapport aux niveaux enregistrés au premier semestre de 2019 (dernier semestre avant le début de la crise) et une baisse de 40,6 % par rapport aux niveaux de 2022.

Ces tendances seront sans doute abordées lors du 3ᵉ Forum immobilier du Liban organisé par le Real le 28 octobre prochain à l’hôtel Phoenicia, sur le thème : « Le Liban de retour sur le devant de la scène : opportunités d’investissement prometteuses et initiatives stratégiques en matière de logement ».

« L’immobilier est non seulement un moteur de croissance économique, mais aussi un pilier du développement social et urbain. Aujourd’hui, le Liban a l’opportunité unique de transformer les défis en opportunités et de se repositionner comme une destination attractive pour les investissements régionaux et internationaux », a déclaré Walid Moussa dans le communiqué annonçant cette troisième édition après celles de 2017 et 2024.

