Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Secteur privé

Malgré l’inflation, le PMI libanais atteint un record

La prudence reste de mise pour les entreprises en raison des incertitudes sécuritaires et politiques.

L'OLJ / Par Ghassan NEHME, le 04 octobre 2025 à 22h34

Malgré l’inflation, le PMI libanais atteint un record

Vue sur Beyrouth. João Sousa/L'Orient-Le Jour

Le secteur privé libanais continue de surprendre positivement. Après avoir enregistré 50,3 points en août, marquant son premier retour en expansion après plusieurs mois de contraction, le PMI – l’indice des directeurs d’achat ou Purchasing managers index en anglais, publié chaque mois par Blominvest – est monté à 51,5 points en septembre, son plus haut niveau depuis le lancement de l’enquête en 2013.Malgré ce record, la prudence est de mise pour les entreprises, les acteurs citant les incertitudes sécuritaires et politiques comme risques majeurs, le pays se relevant à peine d'une guerre de treize mois entre le Hezbollah et l'État hébreu, conclue fin novembre 2024 par un cessez-le-feu fragile. Cela étant, le contraste demeure saisissant : au moment où l’inflation annuelle au Liban figure parmi les plus élevées de la région,...
Le secteur privé libanais continue de surprendre positivement. Après avoir enregistré 50,3 points en août, marquant son premier retour en expansion après plusieurs mois de contraction, le PMI – l’indice des directeurs d’achat ou Purchasing managers index en anglais, publié chaque mois par Blominvest – est monté à 51,5 points en septembre, son plus haut niveau depuis le lancement de l’enquête en 2013.Malgré ce record, la prudence est de mise pour les entreprises, les acteurs citant les incertitudes sécuritaires et politiques comme risques majeurs, le pays se relevant à peine d'une guerre de treize mois entre le Hezbollah et l'État hébreu, conclue fin novembre 2024 par un cessez-le-feu fragile. Cela étant, le contraste demeure saisissant : au moment où l’inflation annuelle au Liban figure parmi les plus...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut