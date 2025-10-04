Malgré l’inflation, le PMI libanais atteint un record

Le secteur privé libanais continue de surprendre positivement. Après avoir enregistré 50,3 points en août, marquant son premier retour en expansion après plusieurs mois de contraction, le PMI – l’indice des directeurs d’achat ou Purchasing managers index en anglais, publié chaque mois par Blominvest – est monté à 51,5 points en septembre, son plus haut niveau depuis le lancement de l’enquête en 2013.Malgré ce record, la prudence est de mise pour les entreprises, les acteurs citant les incertitudes sécuritaires et politiques comme risques majeurs, le pays se relevant à peine d'une guerre de treize mois entre le Hezbollah et l'État hébreu, conclue fin novembre 2024 par un cessez-le-feu fragile. Cela étant, le contraste demeure saisissant : au moment où l’inflation annuelle au Liban figure parmi les plus...

