Les prix de l'immobilier stabilisés depuis plusieurs mois, constate Ramco

L’optimisme du début de l’année s’est sérieusement estompé ces dernières semaines. Pourtant, la désignation d’un nouveau président de la République et la formation d’un gouvernement avaient, incontestablement, entrainé une relance du secteur résidentiel à Beyrouth. Un moindre mal à la sortie d’un an de guerre d’octobre 2023 à novembre 2024. Tous les signes étaient au vert. Le climat politique s’améliorait et la demande était de retour. Ce regain du marché a encouragé certains propriétaires d’appartements à augmenter leur prix. Par gourmandise, ils ont voulu profiter de la situation. Toutefois, cette logique inflationniste n’a pas été généralisée. Mais en moyenne, les hausses ont atteint 10 % sur l’ensemble du marché résidentiel à Beyrouth de décembre 2024 à mars 2025.Les augmentations...

