Le braconnage d'oiseaux migrateurs persiste au Liban

Les images parlent d'elles-mêmes : des activistes tentant de répertorier la chasse illégale se retrouvent empêtrés jusqu’aux genoux dans des plumes d’oiseaux morts, déplumés par leurs bourreaux sur place. La scène se déroule à Memneh, dans les hauteurs du Akkar, et témoigne d’un massacre de faucons hobereaux, un oiseau migrateur. « La vue était insoutenable et la puanteur terrible », raconte Axel Hirschfeld, directeur des campagnes et des opérations au Committee Against Bird Slaughter (CABS), une organisation internationale active au Liban contre le braconnage, dont celui visant les oiseaux migrateurs.Une chasse illégale qui a fait des ravages en début de saison, notamment dans les régions reculées. Hassan Zakaria, un activiste de l'environnement dans le Akkar (extrême nord du pays), note une activité...

