Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Environnement - Chasse illégale

Le braconnage d'oiseaux migrateurs persiste au Liban

Les ministres de l’Environnement et de l’Agriculture ont publié dimanche une circulaire commune confirmant que « toute chasse est illégale ».

L'OLJ / Suzanne BAAKLINI, le 25 septembre 2025 à 00h00

Le braconnage d'oiseaux migrateurs persiste au Liban

Des rapaces tués dans les hauteurs du Akkar, en septembre 2025. Photo CABS

Les images parlent d'elles-mêmes : des activistes tentant de répertorier la chasse illégale se retrouvent empêtrés jusqu’aux genoux dans des plumes d’oiseaux morts, déplumés par leurs bourreaux sur place. La scène se déroule à Memneh, dans les hauteurs du Akkar, et témoigne d’un massacre de faucons hobereaux, un oiseau migrateur. « La vue était insoutenable et la puanteur terrible », raconte Axel Hirschfeld, directeur des campagnes et des opérations au Committee Against Bird Slaughter (CABS), une organisation internationale active au Liban contre le braconnage, dont celui visant les oiseaux migrateurs.Une chasse illégale qui a fait des ravages en début de saison, notamment dans les régions reculées. Hassan Zakaria, un activiste de l'environnement dans le Akkar (extrême nord du pays), note une activité fébrile cette année, surtout...
Les images parlent d'elles-mêmes : des activistes tentant de répertorier la chasse illégale se retrouvent empêtrés jusqu’aux genoux dans des plumes d’oiseaux morts, déplumés par leurs bourreaux sur place. La scène se déroule à Memneh, dans les hauteurs du Akkar, et témoigne d’un massacre de faucons hobereaux, un oiseau migrateur. « La vue était insoutenable et la puanteur terrible », raconte Axel Hirschfeld, directeur des campagnes et des opérations au Committee Against Bird Slaughter (CABS), une organisation internationale active au Liban contre le braconnage, dont celui visant les oiseaux migrateurs.Une chasse illégale qui a fait des ravages en début de saison, notamment dans les régions reculées. Hassan Zakaria, un activiste de l'environnement dans le Akkar (extrême nord du pays), note une activité...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut