Le mohafez autorise le Hezbollah à se rassembler à Raouché, sans illuminer la Grotte aux pigeons

Le mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud, a autorisé mercredi le Hezbollah à organiser un rassemblement jeudi sur la corniche face à la Grotte aux pigeons de Raouché, dans le cadre des commémorations de l'assassinat de son ex-chef Hassan Nasrallah lors de la guerre contre Israël l'année dernière. Il n'a toutefois pas accordé son feu vert à l'illumination des rochers emblématiques, ni à la projection sur eux d'images, notamment des portraits du dignitaire chiite et de celui qui était pressenti pour lui succéder, Hachem Safieddine.

Un responsable au sein du mohafazat de Beyrouth a confirmé à L'Orient-Le Jour, sous couvert d'anonymat, qu'« une association artistique proche du Hezbollah avait déposé mercredi une demande officielle auprès de Marwan Abboud, afin d’organiser un rassemblement comprenant des chants patriotiques, des hymnes religieux et des cantiques, sur la corniche. Le mohafez de Beyrouth a donné son autorisation à ce rassemblement, sans toutefois autoriser l'illumination des rochers, et ce sur la base d’un engagement pris par les organisateurs ». Selon des informations de presse, des projections se feraient verticalement, en direction du ciel.

Dans des propos accordés au site d'information Lebanon Debate, Marwan Abboud a indiqué « avoir autorisé le rassemblement à Raouché, sans autoriser l'illumination des rochers du site, ce qui signifie qu'il s'agira d'un rassemblement symbolique uniquement ». L'Orient-Le Jour a tenté de joindre le mohafez mercredi à plusieurs reprises, mais sans succès.

Du côté du Hezbollah, Youssef Zein, porte-parole du parti, a indiqué à notre publication que « l’autorisation a été obtenue pour les activités qui auront lieu sur la corniche ». Mais le responsable explique que la formation est « toujours dans l’attente » d'une autorisation pour l'illumination de la Grotte aux pigeons. Il souligne toutefois que, « quoi qu’il en soit, les activités se tiendront a minima sur la corniche ».

Le bureau médiatique du Hezbollah a, quant à lui, indiqué mercredi que le parti n'« a publié aucun communiqué (aujourd’hui) concernant ses activités prévues jeudi à Raouché ».

Le Hezbollah avait annoncé le 16 septembre 18 jours de cérémonies, du 25 septembre au 12 octobre, pour commémorer l'assassinat de Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien massif sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024, ainsi que Hachem Safieddine, assassiné de la même manière quelques jours plus tard. Selon le programme, l’événement prévu jeudi à 17h30 à Raouché devrait débuter avec l'arrivée de bateaux aux large du site. À 18h20, l'hymne national et celui du Hezbollah seront joués par l'orchestre des scouts de l'imam al-Mahdi. À 18h30, des chants religieux à la gloire de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine seront au programme. À 18h50, la Grotte aux pigeons est censée être illuminée aux couleurs du drapeau libanais, qui serait suivie à 18h55 de la projection de portraits des deux leaders, puis à 19h de l’affichage du slogan : « Nous sommes fidèles à notre engagement. »

Compromis à la libanaise

Cette affaire divise l'opinion publique et les responsables politiques depuis plusieurs jours. Le choix de la Grotte aux pigeons, située dans un quartier à majorité sunnite de Beyrouth, a provoqué une levée de boucliers et fait craindre des tensions dans la rue. De nombreuses voix s’étaient élevées contre ce qu’elles percevaient comme une tentative du Hezbollah de s’imposer dans l’espace public sans passer par les voies légales.

La décision du mohafez intervient alors que le Premier ministre, Nawaf Salam, avait publié lundi une circulaire rappelant que l’utilisation des espaces publics et des sites patrimoniaux nécessitait une autorisation préalable. Selon la chaîne al-Jadeed, des contacts entre le président du Parlement et chef du mouvement Amal (allié du Hezbollah), Nabih Berry, et Nawaf Salam ont abouti au compromis en question.

En février dernier, le Hezbollah avait utilisé la Cité sportive de Beyrouth pour organiser les funérailles populaires de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. L'usage de cet espace public avait généré de nombreuses critiques. On ignore par ailleurs si le parti chiite avait obtenu l'autorisation des autorités pour utiliser la Cité sportive pour cet événement.