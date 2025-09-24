« J'y viendrais même du fin fond du monde » : prières et confidences au mausolée de Hassan Nasrallah

En longeant la côte sur la route de l'aéroport, le bleu de la Méditerranée disparaît derrière des immeubles dressés au hasard. Certains sont en ruine, témoins muets de la récente guerre entre Israël et le Hezbollah qui a coûté la vie à Hassan Nasrallah, le 27 septembre 2024. À Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, le vacarme des embouteillages mêlé aux appels à la prière s'estompe dans le mausolée érigé en l'honneur de l'ancien chef de la formation chiite, où il a été inhumé en février dernier. À l'intérieur, le temps semble se suspendre.« Plus qu'un refuge, ici je me retrouve. C'est un apaisement pour les esprits, une sérénité pour l’âme. Je viens y puiser la bénédiction », confie Abou Ali, ancien combattant du Hezbollah, assis dans une cour devant le...

