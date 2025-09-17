Menu
Société - Polémique

« Provocation », « menace contre l'unité de Beyrouth » : levée de boucliers contre l'illumination annoncée de la Grotte aux pigeons en l'honneur de Nasrallah

La municipalité et le mohafez de la capitale n’ont jusqu’à présent reçu aucune demande de la part du Hezbollah.


L'OLJ / Par Gabriel BLONDEL, le 17 septembre 2025 à 19h29

« Provocation », « menace contre l'unité de Beyrouth » : levée de boucliers contre l'illumination annoncée de la Grotte aux pigeons en l'honneur de Nasrallah

Le site du rocher de Raouché, à Beyrouth, le 13 septembre 2025. Photo Julien Ricour-Brasseur / L'Orient-Le Jour

Au cœur du programme des commémorations prévues par le Hezbollah pour ses membres tués lors de la dernière guerre contre Israël, l’illumination de la Grotte aux pigeons, à Raouché, à l’effigie de l’ancien secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, a eu l’effet d’un pavé jeté dans la mare. Programmé le 28 septembre entre 17h et 19h, selon Ali Daher, « responsable de l’unité des activités » du Hezb, l’événement doit être l’un des points d’orgue des 18 jours de cérémonies prévues par Haret Hreik, du 25 septembre au 12 octobre, en mémoire à l’ancienne figure totémique du Hezbollah, assassiné dans un raid massif de l’aviation israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024. Le visage de son successeur attitré, Hachem Safieddine, tué de la même façon quelques jours plus tard, sera également affiché.« Pas un lieu de...
