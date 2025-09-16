Commémoration de l’assassinat de Nasrallah : 18 jours de cérémonies, dont l'illumination du rocher de Raouché

Le responsable du bureau des médias du Hezbollah, Ali Daher, a dévoilé ce mardi les activités prévues pour la première commémoration de l’assassinat de l'ex-secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, un an après avoir été tué, le 27 septembre 2024, dans un raid israélien massif sur la banlieue sud de Beyrouth au début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël.

D’autres cadres de la formation chiite, dont le successeur attitré de Nasrallah et éphémère secrétaire général du parti, Hachem Safieddine, lui aussi assassiné dans une frappe massive de l'aviation israélienne le 3 octobre 2024, seront également honorés lors de cette cérémonie.

18 jours de commémoration

Lors d’une conférence de presse organisée au centre culturel de la municipalité de Ghobeiry, dans le théâtre Ressalat, M. Daher a indiqué que la commémoration débutera le 25 septembre et s’étendra jusqu’au 12 octobre. Le 25 septembre, le rocher de Raouché, dans l'ouest de Beyrouth, « sera illuminé aux couleurs et à l'image des deux secrétaires généraux martyrs, entre 17h et 19h », a expliqué Ali Daher, en plus « d’activités maritimes » qui s'y dérouleront à ce moment-là. On ne sait pas, pour l'heure, si les autorités ont donné leur accord pour ces activités.

Le 27 septembre, jour exact de l'assassinat, une cérémonie officielle se tiendra simultanément dans les mausolées des trois anciens secrétaires généraux, incluant Abbas Moussaoui, prédécesseur de Hassan Nasrallah, assassiné en 1992 par Israël, au cours de laquelle l'actuel chef du parti, Naïm Kassem, prononcera un discours.

Parmi les autres événements annoncés figurent également une veillée populaire le 27 septembre dans toutes les régions du Liban, avec des rassemblements à l’heure précise de la mort de Hassan Nasrallah, à 18h21.

Par ailleurs, des programmes spéciaux seront diffusés toute la journée du 25 septembre par l’Union des radios et télévisions islamiques et « des soirées coraniques » organisées dans les mausolées précités, avec la participation de dignitaires religieux de plusieurs pays étrangers.

Le slogan retenu pour l'ensemble de ces commémorations sera le même que celui affiché lors des funérailles solennelles de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine organisées le 23 février dernier à la Cité sportive de Beyrouth : « Nous sommes fidèles à notre engagement », a précisé M. Daher.

Lors de ces funérailles, qui s'étaient tenues près de cinq mois après les assassinats respectifs des deux anciens secrétaires généraux du parti, une longue marche funéraire avait été organisée sur plus de deux kilomètres la route de l'aéroport international de Beyrouth (AIB), jusqu'au mausolée de Hassan Nasrallah, où il avait été inhumé, dans la commune de Bourj el-Barajné, non loin de l'aéroport. Hachem Safieddine avait quant à lui été enterré dans son village natal, à Deir Qanoun el-Nahr (caza de Tyr).

Ce jour-là, l'aviation israélienne avait survolé à basse altitude à deux reprises le lieu des funérailles, sans mener de frappes sur la capitale libanaise.