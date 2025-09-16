Menu
Politique - Événement

Commémoration de l’assassinat de Nasrallah : 18 jours de cérémonies, dont l'illumination du rocher de Raouché

Les cérémonies honorant la mémoire de l'ex-secrétaire général du parti chiite s'étendront du 25 septembre au 12 octobre.

L'OLJ / le 16 septembre 2025 à 14h16

Commémoration de l’assassinat de Nasrallah : 18 jours de cérémonies, dont l'illumination du rocher de Raouché

Le responsable du bureau des médias du Hezbollah, Ali Daher, lors d'une conférence de presse annonçant les préparatifs de la commémoration de l'assassinat de l'ex-secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, à Ghobeiry, dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo diffusée par al-Manar

Le responsable du bureau des médias du Hezbollah, Ali Daher, a dévoilé ce mardi les activités prévues pour la première commémoration de l’assassinat de l'ex-secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, un an après avoir été tué, le 27 septembre 2024, dans un raid israélien massif sur la banlieue sud de Beyrouth au début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël.

D’autres cadres de la formation chiite, dont le successeur attitré de Nasrallah et éphémère secrétaire général du parti, Hachem Safieddine, lui aussi assassiné dans une frappe massive de l'aviation israélienne le 3 octobre 2024, seront également honorés lors de cette cérémonie.

18 jours de commémoration

Lors d’une conférence de presse organisée au centre culturel de la municipalité de Ghobeiry, dans le théâtre Ressalat, M. Daher a indiqué que la commémoration débutera le 25 septembre et s’étendra jusqu’au 12 octobre. Le 25 septembre, le rocher de Raouché, dans l'ouest de Beyrouth, « sera illuminé aux couleurs et à l'image des deux secrétaires généraux martyrs, entre 17h et 19h », a expliqué Ali Daher, en plus « d’activités maritimes » qui s'y dérouleront à ce moment-là. On ne sait pas, pour l'heure, si les autorités ont donné leur accord pour ces activités.

Hassan Nasrallah, les guerres qui ont façonné le mythe

Le 27 septembre, jour exact de l'assassinat, une cérémonie officielle se tiendra simultanément dans les mausolées des trois anciens secrétaires généraux, incluant Abbas Moussaoui, prédécesseur de Hassan Nasrallah, assassiné en 1992 par Israël, au cours de laquelle l'actuel chef du parti, Naïm Kassem, prononcera un discours.

Parmi les autres événements annoncés figurent également une veillée populaire le 27 septembre dans toutes les régions du Liban, avec des rassemblements à l’heure précise de la mort de Hassan Nasrallah, à 18h21.

Par ailleurs, des programmes spéciaux seront diffusés toute la journée du 25 septembre par l’Union des radios et télévisions islamiques et « des soirées coraniques » organisées dans les mausolées précités, avec la participation de dignitaires religieux de plusieurs pays étrangers.

Le slogan retenu pour l'ensemble de ces commémorations sera le même que celui affiché lors des funérailles solennelles de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine organisées le 23 février dernier à la Cité sportive de Beyrouth : « Nous sommes fidèles à notre engagement », a précisé M. Daher.

Lors de ces funérailles, qui s'étaient tenues près de cinq mois après les assassinats respectifs des deux anciens secrétaires généraux du parti, une longue marche funéraire avait été organisée sur plus de deux kilomètres la route de l'aéroport international de Beyrouth (AIB), jusqu'au mausolée de Hassan Nasrallah, où il avait été inhumé, dans la commune de Bourj el-Barajné, non loin de l'aéroport. Hachem Safieddine avait quant à lui été enterré dans son village natal, à Deir Qanoun el-Nahr (caza de Tyr).

Ce jour-là, l'aviation israélienne avait survolé à basse altitude à deux reprises le lieu des funérailles, sans mener de frappes sur la capitale libanaise.

commentaires (10)

Attention alors à la rivalité mémorielle entre chefs. Ils étaient rivaux de leurs vivants, et voici que la mémoire entretenue sous forme de rivalité entre défunts. Celle de Nasrallah va occulter celle de l’Imam Sadr ? (paix sur leurs cendres !). La célébration il y a deux jours d’un président mort avant qu’il ne prenne fonction, et chaque formation selon sa force sur l’échiquier politique entretient la flamme du souvenir de son chef. C’est pour dire quoi in fine ? Que l’arbre de la mémoire entretenue cache la forêt des personnalités assassinées, oubliées depuis.

nabil

15 h 24, le 16 septembre 2025

Commentaires (10)

  • Attention alors à la rivalité mémorielle entre chefs. Ils étaient rivaux de leurs vivants, et voici que la mémoire entretenue sous forme de rivalité entre défunts. Celle de Nasrallah va occulter celle de l’Imam Sadr ? (paix sur leurs cendres !). La célébration il y a deux jours d’un président mort avant qu’il ne prenne fonction, et chaque formation selon sa force sur l’échiquier politique entretient la flamme du souvenir de son chef. C’est pour dire quoi in fine ? Que l’arbre de la mémoire entretenue cache la forêt des personnalités assassinées, oubliées depuis.

    nabil

    15 h 24, le 16 septembre 2025

  • Les cérémonies, les commémorations, les statues et toutes les ambiguïtés que cela comporte. J’ai encore en mémoire (je ne sais plus si j’ai encore bonne mémoire) les jours de commémorations pendant des années successives de la mort de Hariri (assassiné par qui ?). Des journaux observaient un jour de chômage et finalement plus de commémoration, même un souvenir très pâle, quand d’autres préfèrent célébrer autrement le 14 février. Longue vie à nous pour connaitre à l’avenir comment la ferveur des commémorations va s’atténuer. Chaque communauté a son chef martyr et même plusieurs.

    nabil

    15 h 09, le 16 septembre 2025

  • Mon Dieu comme il est difficile de regarder la réalité en face. Les masses chiites au Liban sont en majorité écrasante iranisees et ceci pour un avenir à long terme.. Il s'agit d'être lucide et de se séparer de cette culture, sinon on fait comme la gauche européenne qui a sacrifié ses peuples au nom d'une idéologie de Bisounours

    Oscar

    15 h 04, le 16 septembre 2025

  • ……Parmi les autres événements annoncés figurent également une veillée populaire le 27 septembre dans toutes les régions du Liban,…. NON. NON et NON. Pas dans toutes les régions du LIBAN. Hors question qu’ils célèbrent dans les régions chrétiennes. Célébrer l’assassin de Pierre Gemayel, gebrane tueini et TOUTES LES AUTRES VICTIMES ASSASSINÉES par ce type et ses gens ? NON… Nous avons commémoré l’assassinat d’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE BACHIR.. A ACHRAFIEH et les régions chrétiennes. Personne n’a commémoré BACHIR dans la Dahiyé . Qu’ils restent chez eux et cessent les PROVOCATIONS !!!

    LE FRANCOPHONE

    14 h 55, le 16 septembre 2025

  • La confrontation des mémoires, chacun ses (anti)héros (selon que l’on est de telle ou telle affiliation ) … On est donc condamnés à n’avoir que Feyrouz et la famille Rahbani pour rassembler tout le pays?

    AntoineK

    14 h 52, le 16 septembre 2025

  • Il est vrai que sa mort mérite célébration, et pas que pendant 18 jours. Nous la fêtons tous les jours de l’année. Quant à éclairer le richer de Raouché, ils pourraient à la place eclairer leurs partisans et économiser les quelques deniers qui leur restent pour subvenir à leurs besoins, ceux qui n’ont plus rien grâce à eux et qui attendent que les contribuables leur viennent à l’aide pendant que l’argent de leur résistance est gaspillée à célébrer leur défaite.

    Sissi zayyat

    14 h 50, le 16 septembre 2025

  • Wow, le hezb s'est trouvé une nouvelle vocation... de résistant destructeur dissraaiil à organisateur de mahrajénéts fi-khanit al mémoriaux. Probablement à coût de dizaines, voire centaines, de dollars youèss, il enterre, illumine et célèbre à l'holywoodienne... mabrooooouk!

    Wlek Sanferlou

    14 h 47, le 16 septembre 2025

  • Ouii gardez ce slogan «  nous sommes fidèles à notre engagement « . C parfait. Ainsi, vous pourrez le suivre là où il est au fin fond des ténèbres… parfait. Le plus tôt, vous dégagerez avec vos barbes , le mieux c’est. Bravo. C bien. Suivez ses pas…

    LE FRANCOPHONE

    14 h 44, le 16 septembre 2025

  • Bon débarras. Par contre, pourquoi célébrer un traître à son pays tant que cela ? Il est largement temps d’arrêter tout ce folklore iranien et restaurer un patriotisme local.

    Wow

    14 h 23, le 16 septembre 2025

