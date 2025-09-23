La Jordanie déplace son hôpital de campagne à Gaza ; un navire attaqué en mer Rouge, selon l’UKMTO | Direct

Le général Edgar Lawandos, directeur du département de la Sécurité de l'État, a reçu à Beyrouth le général de brigade Patrick Gauchat qui dirige l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST, une gance onusinene créée après la première guerre isrélo-arabe). Les discussions ontporté sur la situation générale au Liban et dans la région, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties, selon l'Agence nationale d'information.
La campagne du Hezbollah a inclus le déploiement de drapeaux et de bannières le long des autoroutes principales reliant Saïda à Tyr, ainsi que celle reliant Saïda à Nabatiyé. Elle a également comporté l’affichage de grandes images et de fresques décorant les entrées des villages et les places publiques dans diverses localités, de la région d’el-Touffah et Saïda jusqu’aux villages de Zahrani et à Nabatiyé.
Le Hezbollah a lancé au Liban-Sud une vaste campagne d’affichage à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de la mort de son ancien secrétaire général Hassan Nasrallah et de son successeur annoncé à l’époque, Hachem Safieddine, tous deux tués dans des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth entre fin septembre et début octobre 2024.
Le député Michel Moussa a estimé que « le massacre survenu à Bint Jbeil (dimanche) était une expression claire de la criminalité israélienne » dans un entretien accordé à « Sawt Kel Lebnen », relayé par l’Agence nationale d’information.
Dimanche, une double frappe israélienne sur Bint Jbeil a tué cinq personnes, dont plusieurs enfants d’une même famille. Israël a revendiqué la frappe, affirmant avoir ciblé un membre du Hezbollah.
Le député a également commenté les récents propos de l’émissaire américain Tom Barrack, qui a jugé que tout ce que le Liban fait pour pérenniser le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier entre Israël et le Hezbollah se limite à des paroles.
« Il ne fait aucun doute qu’il y a une forte pression sur le Liban, et les propos de l’envoyé américain Tom Barrack font partie de cette pression. Les Libanais doivent prendre les mesures nécessaires, notamment l’unité de position et la solidarité entre tous les partis, afin de renforcer la position libanaise dans le processus de négociation avec Israël », a ajouté le député.
L’armée jordanienne a décidé de déplacer son hôpital de campagne dans la bande de Gaza, actuellement situé dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de Gaza, vers Khan Younès.
Selon l’armée, cette décision a été prise en raison des bombardements intensifs d’Israël à proximité de l’hôpital, qui mettent en danger le personnel médical et les patients, perturbent gravement l’accès à l’établissement et endommagent le matériel médical, réduisant fortement la capacité de l’hôpital à fournir des soins.
En réaction, le ministère palestinien de la Santé a appelé le roi Abdallah II de Jordanie à revenir sur cette décision et à maintenir l’hôpital à Gaza. Le ministère a exhorté la Jordanie à transférer ses opérations médicales vers l’hôpital al-Shifa de Gaza, comme l’ont fait d’autres organisations internationales fournissant des soins dans la ville.
L'agence de sécurité maritime britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a fait état mardi d'une explosion près d'un navire au large du Yémen, où les houthis mènent régulièrement des attaques contre des navires liés à Israël.
Le capitaine a signalé une giclée d'eau et un bruit d'explosion à proximité du navire, selon l'agence, qui a précisé que les membres d'équipage étaient sains et saufs et que le navire se dirigeait vers le prochain port d'escale.
L'incident s'est produit à 120 milles nautiques à l'est d'Aden, ville du sud du Yémen, et a été classifié par UKMTO comme une "attaque", qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
L’armée libanaise a annoncé dans un communiqué qu’elle procédera aujourd’hui, entre 9h30 et 10h30, à la destruction de munitions non éclatées dans les localités de Maroun el-Ras (caza de Bint Jbeil) et Blida (caza de Marjeyoun).
Même un scénario hollywoodien n’aurait pas imaginé un tel « comeback ». Ahmad al-Chareh, jeune Syrien jadis engagé auprès d’el-Qaëda contre l’invasion américaine en Irak en 2003, autrefois recherché par Washington avec à la clé une prime de 10 millions de dollars, va rencontrer son homologue américain à New York pour envisager un pacte de sécurité avec Israël. Neuf mois seulement après s’être proclamé président, il tente ainsi de consolider un pouvoir fragile, tiraillé entre pressions internes et rivalités régionales.
Dans le cadre des commémorations marquant le premier anniversaire de la disparition de son ancien chef, le Hezbollah compte illuminer jeudi la Grotte aux Pigeons, à Raouché, à l’effigie de son ancien secrétaire général, Hassan Nasrallah, après avoir avancé cet événement du 28 au 25 septembre.
Parallèlement, le Premier ministre Nawaf Salam a publié lundi une circulaire appelant à « appliquer la loi concernant l’utilisation des biens publics terrestres et maritimes, ainsi que des sites patrimoniaux et touristiques, des bâtiments publics et des lieux à forte symbolique nationale ».
L’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse depuis le site israélien de « Ramtha » en direction de la « ferme Bastra », au sud de la localité de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, selon notre correspondant au Liban-Sud.
Le Canada, la France, l’Allemagne et d’autres pays occidentaux et européens ont proposé lundi de fournir des contributions financières, du personnel médical ou du matériel nécessaire pour soigner des patients de Gaza en Cisjordanie occupée, rapporte Reuters.
« Nous appelons instamment Israël à rétablir le corridor médical vers la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, afin que les évacuations médicales depuis Gaza puissent reprendre et que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont un besoin urgent sur le territoire palestinien », ont déclaré les pays dans un communiqué conjoint publié par le Canada.
L’Autriche, la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Union européenne et la Pologne faisaient partie des deux douzaines de signataires du communiqué.
Les États-Unis ne figuraient pas parmi les signataires.
La France et plusieurs autres pays ont reconnu lundi « l’État de Palestine » depuis la tribune de l’ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, dans le cadre d’un mouvement historique mais encore surtout symbolique.
Andorre est devenue le sixième pays à franchir le pas lors de la 80e Assemblée générale de l’ONU, rejoignant la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et Malte. Le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal et l’Australie les avaient précédés dimanche, lors d’une conférence des Nations unies à New York.
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré lundi à Fox News que son pays ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un « groupe de résistance », a rapporté Reuters.
S’exprimant plus tôt lors d’une conférence de l’ONU sur la Palestine, le dirigeant turc a accusé Israël de génocide et de chercher à rendre impossible la création d’un État palestinien.
« L’objectif du gouvernement de Netanyahu est de rendre impossible l’établissement d’un État palestinien et de déplacer de force autant de Palestiniens que possible », a déclaré Erdogan.
« Le gouvernement de (Benjamin) Netanyahu, issu d’une société autrefois victime de l’Holocauste, commet aujourd’hui un génocide contre des voisins avec lesquels il partage des terres et des eaux depuis des millénaires », a-t-il ajouté.
Le Liban-Sud a connu sa deuxième nuit d’affilée sans incident majeur depuis le massacre de Bint Jbeil dimanche, à l’exception des survols de drones qui se poursuivent encore ce matin au-dessus de plusieurs localités, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Dans un entretien accordé lundi à Sky News Arabia, l’émissaire régional des États-Unis (et leur ambassadeur à Ankara), Tom Barrack, a estimé que « la situation au Liban est très difficile ». Celui qui était connu pour son ton conciliant a même estimé que tout ce que Beyrouth fait « se résume à des paroles, sans actes tangibles », avertissant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « ne se soucie ni des frontières ni des lignes rouges ».
Le président libanais Joseph Aoun, qui s’est entretenu lundi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, a demandé l’appui de Washington pour garantir le respect par Israël de l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre avec le Hezbollah à l’automne dernier, ainsi qu’un soutien accru à l’armée libanaise.
L'information principale de ce matin :
Le président américain Donald Trump va présenter aujourd'hui à un groupe de dirigeants arabes et musulmans une proposition de paix et de gouvernance post-guerre à Gaza, a rapporté Axios lundi, citant deux responsables américains et deux responsables arabes.
Selon Axios, des représentants d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Égypte, de Jordanie, de Turquie, d’Indonésie et du Pakistan participeront à la réunion.
Outre la libération des otages et la fin de la guerre, M. Trump devrait évoquer des principes liés à un retrait israélien de Gaza ainsi qu’à une gouvernance post-guerre sans implication du Hamas, toujours selon Axios.
Les États-Unis souhaitent également que des pays arabes et musulmans acceptent d’envoyer des forces militaires à Gaza pour permettre le retrait d’Israël et assurer un financement arabe et musulman pour la transition et la reconstruction, a ajouté Axios.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
