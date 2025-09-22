Salam réclame l’interdiction de l’utilisation des espaces publics sans autorisation préalable

Le Premier ministre, Nawaf Salam, a publié lundi une circulaire appelant à « appliquer la loi concernant l’utilisation des biens publics terrestres et maritimes, ainsi que des sites patrimoniaux et touristiques, des bâtiments publics et des lieux à forte symbolique nationale ». Une démarche inédite qui intervient alors que le Hezbollah prévoit d’illuminer jeudi la Grotte aux pigeons, à Raouché, aux effigies de l’ancien secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, et de son successeur Hachem Safieddine, dans le cadre de la commémoration de leurs assassinats l'automne dernier pendant la guerre contre Israël. Le choix de la grotte aux pigeons, située dans un quartier à majorité sunnite de Beyrouth, a provoqué une levée de boucliers et fait craindre des tensions dans la rue.

M. Salam explique d'ailleurs que sa circulaire a été publiée « à la suite de la récente multiplication des cas d’utilisation des biens publics à des fins commerciales, pour des intérêts particuliers ou politiques, ainsi qu’à l’exploitation répétée de monuments nationaux pour de la propagande ou des activités comportant des slogans partisans ». Il rappelle également que « les textes de loi autorisant l’usage des biens publics (...) requièrent des autorisations préalables des autorités concernées ». « Nous demandons aux administrations, institutions publiques, municipalités et services concernés d’interdire toute utilisation des espaces publics terrestres et maritimes, ainsi que des sites archéologiques, touristiques ou à forte symbolique nationale, sans autorisation préalable », conclut la circulaire.





Initialement prévue le 28, l'illumination de la Grotte aux pigeons a été avancée à jeudi. La semaine dernière, la municipalité de Beyrouth avait déclaré à L'Orient-Le Jour n'avoir reçu aucune demande de la part du parti à cet effet. Il n'est pas clair si le Hezbollah a fini par obtenir une autorisation. Lundi, ni la municipalité de Beyrouth, ni le mohafez de la capitale, ni le parti chiite n’étaient disponibles pour apporter des précisions.

Hymne national libanais et hymne du Hezbollah

L'événement prévu jeudi à Raouché devrait débuter à 17h30, avec l'arrivée de bateaux sur place. A 18h20, l'hymne national libanais et celui du Hezbollah seront joués par l'orchestre des scouts de l'imam al-Mahdi. A 18h30, des chants religieux à la gloire de Nasrallah et Safieddine seront chantés par Ali al-Rida Dimachk. À 18h50, la Grotte aux pigeons sera illuminée aux couleurs du drapeau libanais, suivie à 18h55 de la projection des photos des deux leaders, puis à 19h de l’affichage du slogan « Nous sommes fidèles à notre engagement ».

Le Hezbollah avait annoncé dix-huit jours de cérémonies, du 25 septembre au 12 octobre, pour commémorer Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien massif sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024, ainsi que Hachem Safieddine, assassiné de la même manière quelques jours plus tard.

En février dernier, le Hezbollah avait utilisé la Cité sportive de Beyrouth pour organiser les funérailles populaires de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. L'usage de cet espace public avait généré de nombreuses critiques. On ignore par ailleurs si le parti chiite avait obtenu l'autorisation des autorités pour utiliser la Cité sportive pour cet événement.